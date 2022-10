Carolina e Lucas sono una coppia di Matrimonio a prima vista 9: chi sono e cosa fanno nella vita

Matrimonio a prima vista 9, chi sono Carolina e Lucas: scopriamo che cosa fanno nella vita e da dove vengono.

Tre nuove coppie fanno parte della nona edizione di Matrimonio a prima vista. La scorsa ha catturato l’attenzione del pubblico. Ci sono stati parecchi colpi di scena e uno in particolare lasciò tutti i telespettatori sorpresi. Infatti tutte le coppie decisero di restare insieme per continuare a capire se poteva nascere qualcosa.

Purtroppo nella puntata di ‘matrimonio a prima vista e poi’, abbiamo scoperto della rottura. Seguendoli sui social possiamo però sapere che sono rimasti in buonissimi rapporti e che spesso si incontrano. Il programma prevede che le persone scelte non si conoscono. Il primo incontro avviene poco prima del sì, dove è proprio lì che c’è il primissimo sguardo e le prime parole scambiate. Dopo la cerimonia e il viaggio di nozze parte subito la convivenza. E’ questa infatti che porta a galla le personalità dei partecipanti e l’eventuale interesse verso l’altro. Adesso seguiremo tre nuovi percorsi. La nona edizione è già andata in onda su Discovery Plus ma adesso parte su Real Time.

Chi non l’ha seguita può finalmente vederla e conoscere i nuovi protagonisti. Sono stati scelti dai tre esperti, in questo caso da Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto. Hanno formato le coppie e hanno seguito il loro rapporto per intervenire quando necessario. Scopriamo chi sono Lucas e Carolina.

Matrimonio a prima vista 9, chi sono Carolina e Lucas: cosa fanno nella vita e da dove vengono

Le tre coppie di Matrimonio a prima vista, della nuova edizione, sono Alex e Michela, Solange e Michele e Carolina con Lucas. Alex è di Roma e fa il corriere mentre la sua sposa è un’ostetrica e sta prendendo una seconda laurea per diventare una strumentista in sala operatoria. Anche lei è di Roma. Solange è invece di Nova Milanese e fa l’infermiera. Il suo sposo è invece un personal trainer, ha 29 anni ed è di Torino.

Parliamo di Lucas e Carolina. La sposa ha 30 anni e viene da Verona. Nella vita fa la barista ma prima ancora aveva intrapreso il percorso universitario, poi lasciato per motivi personali. Ama la sua famiglia e i suoi fratelli. Le piace la compagnia. Tra le sue passioni c’è lo sport, infatti ne pratica diversi.

Lucas invece ha 35 anni ed è di Castiglione delle Stiviere. Ha studiato storia dell’arte e gemmologia e oggi lavora come curatore d’arte. Ha una sorella più grande. E’ preciso e attento, qualità che mette nel suo lavoro.

Riusciranno Carolina e Lucas a venirsi incontro? Scopriremo cosa succede tra loro seguendo la nona edizione di Matrimonio a prima vista. Vi anticipiamo che i copi di scena saranno davvero inaspettati.