Incidente per l’amatissima artista, costretta a rinviare le date dei suoi concerti: necessario un intervento chirurgico, come sta ora.

Date spostate per i concerti della famosa cantante che, a causa di una brutta caduta, ha riportato una frattura del femore. “Sono dispiaciuta ma ho messo un piede in un buco. I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio”, ha spiegato lei stessa. Il suo prossimo tour, intitolato Le Donne e la Musica, avrebbe dovuto avere inizio il 10 novembre a Firenze.

Sottoposta ad un intervento chirurgico, come fa sapere il suo ufficio stampa, è stata costretta a spostare le date dei concerti e rinviare la tappa fiorentina al 28 gennaio 2023. Lo scenario per lo spettacolo previsto nel capoluogo toscano resterà il Tuscany hall e i biglietti già acquistati per il 10 novembre saranno validi. Per chi volesse fare richiesta di rimborso, può trovare la procedura da seguire collegandosi entro il 14 novembre al sito www.rimborso.info.

La star della musica italiana ha comunque rassicurato i fan sulle sue condizioni: “Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi”. Costretta al riposo in questo momento, partirà direttamente con gli appuntamenti di dicembre. Secondo quanto fa sapere la nota stampa, il primo di questi è fissato il giorno 3 a Padova. Si continuerà poi con “Roma, Brescia e Milano. Riprenderà nel 2023, dopo le festività, con Bologna, Torino, Perugia, Firenze e Genova”.

Incidente per l’artista: fan ansiosi di rivederla sul palco

Lo spettacolo Le Donne e la Musica vedrà la celebre voce italiana accompagnata da sole donne. Cinque talentuosissime musiciste ovvero la pianista e arrangiatrice Sade Mangiaracina, Leila Shirvani al violoncello, la chitarrista Eleonora Strino, Laura Klain alla batteria, Federica Michisanti al contrabbasso.

A far preoccupare i milioni di fan che la seguono da sempre è stata proprio Ornella Vanoni, volto tra i più apprezzati del panorama artistico italiano. Amatissima anche per la sua personalità, ci regala tanti momenti iconici anche quando è in tv e, a dispetto del tempo che passa, continua a lasciare senza fiato il suo pubblico con la sua energia incredibile.

“C’è sempre l’emozione che ti spinge a continuare e finché c’è si può lavorare – aveva raccontato in un’intervista rilasciata a Repubblica – Certo, alle volte hai voglia di farlo ma non ne hai la forza, allora cerco di rimettermi in sesto, vado in piscina, mi ricreo e quindi vado in tour”. Fortunatamente, l’incidente non ha arrecato nessun danno alla bravissima Ornella che si è già rimessa al lavoro nonostante il rinvio degli spettacoli.

Le auguriamo di rimettersi del tutto al più presto per tornare a stregarci con la sua voce ormai diventata leggenda.