Vedere questo scatto del passato di Elettra Lamborghini vi lascerà di stucco: completamente cambiata nel corso degli anni.

È uno dei personaggi più amati del momento. Cantante esplosiva e personaggio tv, Elettra Lamborghini è una vera star dei giorni nostri. Soprattutto sui social, dove è seguita da una vera e propria schiera di followers.

Su Instagram, Elettra conta ben 7 milioni e 200 mila seguaci ed è proprio con loro che condivide foto e video delle sue giornate. Dai backstage di lavoro, ai momenti di vita quotidiana col suo amato marito Afrojack, e non mancano le foto ricordo. La cantante è solita aprire il cassetto dei ricordi e condividere scatti del suo passato, mostrandosi nella sua versione da bambina o da adolescente. Curiosi di vedere come è cambiate nel tempo la meravigliosa Elettra? Siete nel posto giusto!

Com’era Elettra Lamborghini da adolescente: lo scatto del passato

Di Elettra si è parlato spesso, di recente, al Grande Fratello Vip 7. Il rapporto conflittuale con la sorella maggiore Ginevra, ex concorrente del reality di Canale 5, è stato oggetto di diverse puntate del programma condotto da Alfonso Signorini. La cantante, però, ha preferito mantenere tenere private certe questioni, non ritenendo giusto parlarne in un programma pubblico. Dal suo canto, Elettra ha continuato con la sua vita, interagendo con il suo pubblico attraverso Instagram.

Ed è proprio lì che, giorno dopo giorno, condivide foto e video con i suoi fan. Foto che, molto spesso, arrivano direttamente dal suo passato. Come quella condivisa dalla Lamborghini diverso tempo fa, rispondendo ad un richiesta ricevuta in direct da un utente. Utente che ha chiesto ad Elettra di mostrare a tutti uno scatto di lei da ragazzina e la cantante ha esaudito il suo desiderio.

Nelle sue stories di Instagram, Elettra ha condiviso una foto del passato, risalente al periodo dei 17-18 anni. Dimenticate fantasie animalier e make up super elaborati, lo stile della Lamborghini era decisamente più semplice e sobrio. Anche il modo di acconciare i capelli, più lunghi rispetto ad oggi, è cambiato. Nello scatto in questione, Elettra sfoggia una chioma leggermente mossa, che sembrerebbe essere naturale. Oggi, la star ama sfoggiare pieghe con onde morbide o capelli extra lisci. Qualcosa, però, non è cambiato affatto: il suo splendido viso.

Occhi color mare e splendide labbra carnose: la bellezza è sempre stata una dote di Elettra, che, anche da ragazzina, con un trucco leggero, era semplicemente incantevole. Curiosi di vedere com’era Elettra e com’è cambiata nel tempo? Date un’occhiata:

Eh si, Elettra era davvero meravigliosa anche nella sua versione ‘mini’. Il tempo sembra essersi fermato per lei! E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Il suo canale è ricco di contenuti super originali. Non ve ne pentirete!