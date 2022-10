Beautiful, nuovo amore in arrivo per Katie: non indovinereste mai chi è, anticipazione shock; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Forse non tutti lo sanno, ma lei è una delle poche protagoniste ad essere apparsa sullo schermo già nel primo episodio di Beautiful, nel lontano 1987. A vestire il ruolo era un’altra attrice, ma lei era già al centro della trama dell’amatissima soap opera americana. Di chi parliamo?

Proprio di lei, Katie Logan, la sorella minore di Brooke Logan, da sempre una delle protagoniste assolute della serie tv. Nelle puntate in onda attualmente in Italia, la dolce Katie non appare molto in scena, se non in pochi momenti in cui chiacchiera con la sorella Donna. Ben presto, però, per Katie arriverà un nuovo, travolgente, amore. Il cuore della Logan tornerà a battere e non c’entra nulla il suo ex marito Bill Spencer. Curiosi di scoprire chi è l’uomo che conquisterà la bella Katie? Lo conosciamo benissimo…

Beautiful, anticipazioni americane: Katie ha un nuovo amore ed è proprio lui!

Di amori tormentati, Katie Logan, ne ha avuti tantissimi nel corso di questi 35 anni di Beautiful. Da ormai diversi anni, però, è coinvolta in questo turbolento legame con Bill Spencer, padre del suo piccolo William. I due si sono separati, ma il ritorno di fiamma sembra essere sempre alle porte… Finché, però, nella vita della bella Logan arriverà un altro uomo. Che conosciamo molto bene!

In America, questa storia d’amore è appena iniziata, ma per vedere queste puntate in Italia dovremo attendere ancora qualche mese. Se, però, non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa sta accadendo, vi sveliamo tutto! È stata Katie a fare il primo passo, baciandolo improvvisamente… di chi parliamo?

Di Carter Walton, il legale della famiglia Forrester, che al momento è invischiato nella relazione clandestina con Quinn. Una relazione che andrà avanti, nonostante al momento, in Italia, i due sono separati. La coppia si riformerà quando Quinn scoprirà un tradimento di Eric ( che cadrà nelle braccia della sua ex Donna!): la Fuller capirà di amare ancora Carter e lo riconquisterà. Quando quest’ultimo, però, manifesta a Quinn la sua volontà di sposarsi e creare una famiglia, la donna deciderà di lasciare la città. Carter è affranto e si confiderà con Katie che, nel frattempo, non riesce a dare una nuova possibilità al suo amore con Bill… Il risultato?

Katie bacerà dolcemente Carter, proprio mentre i due parlavano dei rispettivi problemi di cuore! È l’inizio di una storia d’amore che, a quanto pare, sta conquistando il pubblico americano.

I fan sono felici che, finalmente, Katia possa viversi un nuovo amore spensierato, lontano dal rapporto turbolento con ‘Dollar Bill’. Carter si rivelerà l’uomo giusto per lei?