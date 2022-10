Matrimonio a prima vista 9, chi sono Solange e Michele e cosa fanno nella vita: tutto quello che dovete sapere.

Il 26 ottobre è partita la nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Quest’anno è arrivato alla nona edizione e come le precedenti, sembra che anche questa ci riservi non pochi colpi di scena. Il programma viene prima trasmesso qualche mese prima su Discovery Plus, com’è infatti successo. Da quanto è trapelato, ne vedremo davvero delle belle.

I tre esperti, Mario Abis, Andrea Favaretto e Nada Loffredi hanno scelto chi sono i nuovi protagonisti e hanno formato le tre coppie. Il format prevede che il primo incontro avvenga poco prima del sì, mentre lo sposo aspetta la sposa, dove si vedono per la prima volta. Subito dopo aver festeggiato c’è il viaggio di nozze che dura qualche giorno e arriva poi la parte più complessa, la convivenza. Abbiamo visto nelle vecchie edizioni che non per tutti è andata bene e per qualcuno non è cominciata.

Soltanto dopo il tempo stabilito davanti agli esperti decidono cosa fare: se restare insieme come marito e moglie o separarsi. L’ultima puntata è intitolata Matrimonio a prima vista e poi perchè vede l’incontro delle coppie o delle ex coppie se si sono lasciate, davanti agli esperti. In questa occasione dicono cos’è successo dopo mesi dalla scelta finale. Adesso la nuova edizione vede al centro dell’attenzione le tre coppie. Vediamo chi sono Solange e Michele e che cosa fanno nella vita.

Matrimonio a prima vista 9, Solange e Michele: chi sono e cosa fanno nella vita

Mario Abis, Andrea Favaretto e Nada Loffredi hanno formato le tre coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Una prima coppia è composta dalla bellissima Solange e da Michele.

Solange è di Nova Milanese, ha 33 anni e nella vita lavora come infermiera. Si prende cura dei pazienti con una grande profondità tanto da mostrare per la sua professione una forte passione. E’ una persona molto sensibile, come abbiamo visto nel video di presentazione. Vorrebbe poter vivere in un posto che non sia una città. Ha un forte concetto di famiglia e il suo esempio sono i genitori. Sono insieme da quando erano adolescenti e sono molto uniti. Lei è molto legata anche a sua sorella.

Michele invece ha 29 anni ed è di Torino. Si è laureato in Scienze Motorie e ha uno studio privato dove lavora come personal trainer. Ama profondamente lo sport, è come una fonte di vita e le sue energie sono spese proprio nel suo lavoro che è legato all’attività fisica.

Michele e Solange si incontrano per la prima volta appena poco prima del sì: nascerà qualcosa fra di loro? Vi anticipiamo solo che sarà una delle coppie che riuscirà a farvi sognare, nonostante gli alti e i bassi.