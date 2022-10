Michele Marchesi da record: che lavoro fa e la particolare passione del campione di Caduta Libera, imbattuto da 83 puntate.

Numeri da capogiro, quelli collezionati da Michele Marchesi, il super campione di Caduta Libera. Nella puntata di ieri del game show di Canale 5, il campione ha brillato ancora una volta nel gioco finale, I dieci passi, portando a casa il montepremi di giornata, dal valore di 26.000 euro.

Montepremi che si aggiunge alla somma complessiva già conquistata da Marchesi, che al momento si è aggiudicato un bottino di 511 mila euro. Un percorso straordinario, quello del campione, che ha iniziato la sua avventura nel programma di Gerry Scotti a novembre del 2021, arrivando alla sua 83 esima puntata, quella di ieri. Nel corso della sua partecipazione al quiz del preserale di Canale 5 ha superato per ben 13 volte l’ultimo gioco finale: ci riuscirà ancora? In attesa di scoprirlo, conosciamolo meglio. Sapete che lavoro fa?

Caduta Libera, chi è Michele Marchesi: lavoro e curiosità sul super campione

Sta impressionando tutti con la sua cultura e le sua straordinarie capacità. Michele Marchesi ha vinto ancora e ha superato quota 500 mila euro nel suo viaggio a Caduta Libera. Altri 26 mila euro per lui, ancora imbattuto sulla botola centrale dello show condotto dallo Zio Gerry. Ma cosa sappiamo di lui?

Dietro soltanto all’altro grande campione Nicolò Scalfi in quanto a numero di partite e bottino, Michele ha appena 30 anni, è originario di Brescia, ma vive a Pavia. È un medico specializzando in Neuropsichiatria Infantile, un lavoro per cui nutre una grande passione. Ma non solo: il campione è appassionato dei classici di animazione della Disney e di videogiochi.

Sul suo canale ufficiali di Instagram, seguito da circa 1500 followers, sono presenti pochi scatti, quasi sempre legati a viaggi e tempo libero. L’ultimo post, però, Michele lo ha dedicato alla sua esperienza a Caduta libera, condividendo alcuni scatti in compagnia del padrone di casa, Gerry Scotti. Non si sa molto della sua situazione sentimentale, essendo un campione molto riservato: non è chiaro se al momento, nella sua vita, ci sia una persona speciale

È stato proprio Michele a battere Nicolò Scalfi, che a Caduta Libera ha vinto più di 800 mila euro: successivamente, lo abbiamo visto tra i concorrenti dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, condotta da Barbara D’Urso, in coppia con la pupa Vera Miales. Riuscirà Michele ad andare avanti nel programma e, perché no, a superare il record di Nicolò? Non ci resta che continuare a seguire la sua avventura nel game show di Canale 5, in onda tutti i giorni dalle ore 18 e 45. La sensazione è che Michele difficilmente scivolerà giù dalla botola! Non perdetevi le prossime puntate.