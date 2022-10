Vite al limite, vederla oggi vi sconvolgerà: è una vera modella, bellezza mozzafiato; la trasformazione della protagonista del programma.

Tra le trasmissioni tv più seguite degli ultimi anni, Vite al limite racconta il percorso di dimagrimento di pazienti affetti da gravi forme di obesità. Pazienti che si rivolgono al programma per dare una svolta alla propria vita, trascorrendo ben 12 mesi nella clinica di Houston, seguiti dal dottor Younan Nowzaradan.

Nel corso degli anni abbiamo assistito a tantissime trasformazioni sconvolgenti e, tra queste, c’è anche quella di cui vi parliamo oggi. La sua storia è stata raccontata per la prima volta nella quinta puntata della seconda stagione del programma, in onda nel 2014. Il cambiamento di questa paziente è rimasto impresso nei telespettatori: dopo l’esperienza a Vite al Limite è diventata completamente un’altra persona! Prima di rivolgersi al programma pesava poco meno di 300 kg, oggi è incantevole: date un occhiata.

Dopo Vite al Limite è diventata un’altra persona: trasformazione shock, una vera bellezza

Originaria del Missouri, quando ha partecipato a Vite al Limite aveva solo 22 anni ma pesava già quasi 300 kg. Come quasi tutti i pazienti che si sono rivolti alla trasmissione, Christina Phillips ha dovuto fare i conti con un passato difficile, durante il quale la sua valvola di sfogo è diventata il cibo. Per via del suo peso eccessivo, la Phillips non riusciva ad essere autosufficiente, avendo difficoltà anche nelle azioni più semplici della vita quotidiana.

Nel corso dei dodici mesi di cura nella clinica del dottor Now, la ragazza ha perso circa 115 kg, stabilendo un vero e proprio record per la trasmissione in onda su Real Time. Il percorso di Christina, come quello del resto dei pazienti, consiste in una dieta iniziale e, una volta raggiunto il peso idoneo, nell’intervento di bypass gastrico. Ma non è finita lì.

Dopo la partecipazione alla trasmissione, la donna ha continuato a prendersi cura di sé a seguire uno stile di vita sano e salutare, con risultati davvero fantastici. Oggi, Christina è una vera e propria star sui social: il suo canale ufficiale di Instagram conta più di 47 mila followers, con i quali condivide i momenti più importanti delle sue giornate. Una seconda possibilità per lei, che oggi non solo è una splendida modella curvy, ma anche una mamma!

La ragazza ha condiviso ogni attimo della gravidanza con i followers, sin dall’ecografia: la Philips è mamma di due splendidi bambini, Ethan ed Ezra. Per Christina è iniziata una vera e propria seconda vita ed è uno dei casi più eclatanti e nello stesso tempo emozionanti di Vite al Limite.

E voi, avete mai seguito l’episodio dedicato a lei? La sua forza di volontà e la sua tenacia vi lasceranno senza parole.