Vorrebbe fare un figlio da sola: la cantante rivela il perché di questa decisione, confessione drammatica

Vorrebbe fare un figlio da sola, la cantante rivela il perché di questa decisione: la drammatica ed inaspettata confessione

Il suo è un volto noto nel panorama musicale italiano. Ha fatto il suo debutto sul palcoscenico sanremese portando il suo inedito brano al 59° Festival della Musica Italiana e giungendo alla conseguente vittoria. Questo è avvenuto nel 2009. Sono trascorsi da quel momento ben 13 anni e la nostra amatissima cantante ha percorso un cammino che l’ha portata dritta sulla strada del successo che aveva spianato col suo talento dinanzi a sé.

Una personalità mai banale, audace ed a tratti eccentrica. Abbiamo lasciato che con la sua musica ci conquistasse, e ci è riuscita. Nel corso di questi anno, il successo è giunto anche in tv dove l’abbiamo vista vestire i panni di insegnante all’interno del talent Amici, tutt’ora attualmente in onda. Ma non solo, perché sebbene lei nasca come cantante ha saputo anche destreggiarsi bene nelle vesti di ballerina. Ha di fatti partecipato alla precedente edizione di Ballando con le Stelle, dove tra l’altro era riuscita a trovare l’amore. Insieme al ballerino, aveva vissuto momenti felici. Tuttavia, le loro strade si sono divise. Ma sebbene abbia deciso che per il momento nessun partner possa far parte della sua vita, non ha certamente rinunciato al suo desiderio di maternità. La cantante vorrebbe un figlio da sola, e spiega quindi le motivazioni di questa scelta.

Vorrebbe fare un figlio da sola, la decisione della cantante

Arisa è stata uno dei volti protagonisti della penultima edizione di Ballando con le Stelle. All’interno del programma, la cantante aveva intrapreso una relazione con il ballerino Vito Coppola. L’amore tra i due è però naufragato qualche tempo dopo, non però senza lasciare un magone nel cuore della cantante che con delle parole molto forti ha fatto sapere di voler rinunciare all’amore.

In un’intervista rilasciata al settimanale Gente qualche tempo fa, Arisa aveva parlato non solo della sua carriera ma anche delle sue relazioni ed in particolare del desiderio di maternità che sentiva da tempo. Le esperienze amorose però hanno portato la cantante a credere che per realizzare il suo desiderio sia necessario che lo faccia da sola, perché la paura di soffrire per amore è troppa. Di fatti, non ha mai nascosto di avere un’indole materna. “Penso che sarebbe meglio che affrontassi questa cosa da sola piuttosto che con un compagno perché ho paura dell’amore che finisce. Per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata avrei un compagno, dei figli“, ha detto la cantante.