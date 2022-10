GF Vip, avete mai visto il fratello di Giaele De Donà? La somiglianza lascia sbalorditi

Personaggio discusso fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Giaele De Donà ha un fratello che le somiglia tantissimo: eccoli insieme.

Modella, influencer e fashion blogger, Sofia Giaele De Donà ha attirato l’attenzione del pubblico fin da quando ha varcato la famosa porta rossa del GF Vip. Originaria di Conegliano Veneto, ha seguito un percorso di studi relativo al settore che più l’appassiona ed è diventata un volto noto della tv grazie alla partecipazione alla prima edizione del programma di Real Time Ti spedisco in convento.

Nonostante abbia solo 23 anni, Giaele è già sposata: nella clip di presentazione al reality di Canale 5 dove è attualmente in nomination, Giaele ha raccontato che suo marito è un ricco imprenditore americano di nome Brad più grande di lei di 21 anni, col quale ha un rapporto alquanto particolare. I due si sono conosciuti quando lei aveva solo 18 anni e, anche ora che sono marito e moglie, trascorrono 6 mesi all’anno separati durante i quali ognuno fa la propria vita: “Detesto la monogamia”, aveva confessato la gieffina nel video.

“Per me può andare anche con altre donne, per me non è un tradimento se io lo so”, ha detto Giaele nel corso di questo primo mese trascorso nella casa più spiata d’Italia. Insomma, un personaggio destinato a far discutere e infatti finora le dinamiche che l’hanno vista protagonista non sono mancate. Oltre al rapporto con suo marito, un altro elemento fondamentale della sua vita privata è suo fratello Matthias. L’avete mai visto?

Vedere Giaele De Donà con suo fratello vi lascerà senza parole: sono identici!

Qualche puntata fa, la giovane Vippona aveva accennato durante la diretta su Canale 5 alla malattia di sua madre. La donna è diventata disabile quando Giaele era solo una ragazzina e per lei è stato molto doloroso vedere sua mamma sopportare tanta sofferenza. Intervistato da Fanpage, suo fratello ha rivelato a tal proposito: “Giaele ha sofferto molto più di me perché quando mamma si è ammalata lei era una bambina. Quando io sono nato invece era già disabile, non ho mai saputo chi fosse prima della malattia”.

Il fratello di Giaele ha 19 anni: “Lei è andata via di casa molto giovane, ma non ci siamo mai persi”, ha raccontato alla nota testata. Ha poi rivelato che la ragazza ha visto la madre in coma e ora si occupa di lei dal punto di vista economico. Spulciando tra foto social della concorrente e del ragazzo, si possono vedere alcuni scatti che li ritraggono insieme.

In questo selfie allo specchio vediamo Giaele e Matthias fianco a fianco e non si può non notare l’incredibile somiglianza tra loro: entrambi alti ed in splendida forma hanno lineamenti del viso davvero molto simili.

Intanto, questa sera scopriremo il destino di Giaele all’interno del gioco del GF Vip. Se dovesse superare questa nomination, chissà che Matthias non le faccia una sorpresa andando a farle visita a Cinecittà!