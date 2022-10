Alessandro Cecchi Paone, spiacevole episodio per il suo fidanzato: racconta cosa gli è successo

Spiacevole episodio per il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone: ha raccontato che cosa gli è successo.

Alessandro Cecchi Paone ha trovato l’amore al fianco di Simone Antolini. Le prime foto mentre sono in barca le ha pubblicate Chi e in seguito è arrivata la conferma da parte del giornalista. Negli scatti pubblicati appaiono molto felici e innamorati ma questo amore è stato turbato da un episodio che la coppia si è trovata a vivere.

In particolare ad essere colpito è stato Simone. Il giovane in un’intervista a Il corriere della sera ha raccontato che cosa gli è successo. Tutto è iniziato dopo quelle famose immagini e dopo la conferma della loro relazione.

Alessandro Cecchi Paone, brutto episodio per il suo fidanzato: cosa si è trovato ad affrontare

Simone Antolini è il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone. Dopo che la loro storia d’amore è diventata nota, si è trovato a vivere una situazione a dir poco sgradevole e difficile. In un’intervista a Il Corriere della sera ha raccontato di essere stato travolto dagli insulti della gente. Spiega che è in regola con gli studi e che non vede l’ora di laurearsi per partecipare a concorsi della Pubblica Amministrazione.

Il 23enne è stato dipinto come non merita, dice. Non lo hanno disturbato i commenti degli sconosciuti ma gli hanno fatto male quelle delle persone che possono essere i genitori dei suoi amici, dei suoi compagni di scuola e di cui potrebbe essere il figlio: “Fino a qualche giorno fa ero amato da tutti, di punto in bianco mi sono trovato a fare i conti con gente passata dallo stimarmi allo schifarmi”. Addirittura qualcuno gli ha chiesto: “Ma almeno ti paga bene?”. Il fidanzato di Cecchi Paone non aveva ancora condiviso con gli altri il suo orientamento sessuale e stava aspettando per parlare con i suoi genitori.

Ha spiegato che loro sapevano che frequentava Alessandro, lo immaginavano ma voleva prima avere un dialogo con loro: “Per cui tutti pensavano fossi etero e ora ritengono che sia diventato omosessuale per diventare famoso”. Simone ha anche spiegato di essere stato lui a contattare il giornalista scrivendogli su instagram. Era uscito dalla sua prima relazione omosessuale e prima ancora aveva avuto una relazione con una ragazza. Aveva scoperto che Alessandro aveva avuto in passato una moglie e questa ‘condivisione’ di esperienze lo ha portato a seguirlo sui social fino a quando non gli ha scritto. Subito dopo si sono incontrati a Rimini.

Oggi sono molto felici insieme e dice che con lui ha trovato una persona che lo capisce e lo protegge. Purtroppo, quando la loro storia è diventata nota, si è trovato addosso una valanga di insulti e ci è rimasto molto male.