Pamela Prati lo avrebbe vietato: spunta la particolare clausola del suo contatto al Gf Vip; l’indiscrezione non passa inosservata.

Continua l’avventura dei vipponi nella casa più spiata della tv. La settima edizione del GF Vip ha regalato, in poco più di un mese, già tantissime emozioni, più o meno belle. E tra le protagoniste assolute di quest’anno c’è senza dubbio lei, Pamela Prati.

La showgirl ha deciso di rimettersi in gioco proprio nel programma condotto da Alfonso Signorini, dopo essersi allontanata dalla tv in seguito alla bufera mediatica per il caso Caltagirone. Caso di cui ha parlato anche al GF Vip, in prima serata, chiarendo alcuni punti oscuri di questa complicata vicenda. E a proposito di Pamela Prati, nelle scorse ore, è trapelata una notizia che non è passata inosservata e che riguarda una ipotetica clausola inserita dalla showgirl nel suo contratto al GF Vip. Una clausola che vieterebbe assolutamente qualcosa di ben preciso. Ecco di cosa si tratta.

GF Vip Pamela Prati e la clausola nel contratto: cosa avrebbe imposto

Una nuova Pamela. È così che, prima di entrare nella Casa di Cinecittà, la Prati si era presentata al pubblico, promettendo di mostrare una nuova versione di lei. Una missione che, al momento, può ritenersi compiuta. Pamela sta riscuotendo grande successo, sia fuori che dentro la casa. I vip che stanno condividendo l’esperienza con lei hanno imparato a conoscere anche i suoi lati più nascosti: eccetto qualche screzio, la concorrente ha legato con tutti. Accadrà lo stesso anche con i nuovi arrivi?

Per via delle varie squalifiche ed eliminazioni anticipate, infatti, ben presto entreranno nuovi concorrenti ad alimentare le dinamiche della casa. Sul web sono trapelati tantissimi papabili concorrenti e, tra questi, anche il nome di qualcuno che Pamela Prati conosce molto bene: Eliana Michelazzo. Nonostante l’indiscrezione lanciata ieri da Davide Maggio e relativa proprio al possibile ingresso della Michelazzo, a quanto pare questo non avverrà. E, secondo Pipol Tv, potrebbe esserci lo zampino di Pamela Prati.

“Pipol rivela che in realtà la Michelazzo non varcherà la porta rossa di Cinecittà. Pare infatti che Pamela Prati abbia imposto una clausola nel contratto di non condividere l’esperienza del reality con Eliana“, è quanto si legge su Pipol Tv. Sarebbe stata proprio la Prati, quindi, a vietare l’ingresso della sua ex manager nella casa più spiata della tv.

Non ci resta che attendere per scoprire, a questo punto, chi saranno le new entry dei prossimi giorni. Si parla fortemente di Luca Onestini, alla sua seconda esperienza nella casa, e di Edoardo Tavassi, reduce dal successo a L’Isola dei famosi. Come saranno accolti dal resto dei vipponi? Non perdetevi le prossime puntate del reality show per scoprirlo: ne vedremo delle belle!