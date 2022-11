Dove vive Francesca Chillemi: la splendida casa nella Grande Mela, l’avete mai vista? Interni favolosi!

Nella meravigliosa Grande Mela è situata la casa di Francesca Chillemi, avete mai visto la sua abitazione? Interni favolosi, loft luminoso e super arredato: da non perdere!

Ex volto di Miss Italia, vincitrice dell’edizione del 2003. Attrice, modella, conduttrice, Francesca Chillemi è un volto amatissimo sul piccolo schermo. Attualmente in onda su Canale 5 con la fiction televisiva ‘Viola come il Mare‘.

All’interno della fiction interpreta il personaggio della bella e giovane giornalista d’inchiesta Viola Vitale che soffre di una malattia, la sinestesia, che la porta a sentire ed a vedere i colori che rappresentano le emozioni che vive chi le sta intorno. Nell’intento di ritrovare suo padre, che non ha mai conosciuto, la bella Viola si sposta dalla bella capitale francese in Sicilia, a Palermo precisamente dove fa la conoscenza dell’ispettore Francesco Demir (Can Yaman). Attraverso alcune peripezie, le vicende interessano dalla prima all’ultima la protagonista.

Da sempre impegnata sul piccolo schermo, Francesca Chillemi ci ha conquistati. E non solo con la bellezza che risulta estremamente nota. Dalla vittoria a Miss Italia nel 2003 ad oggi, ha scalato le vette del successo diventando un personaggio amatissimo, anche sui social dove è tra l’altro seguitissima. Impossibile dimenticarla nelle vesti di ‘Azzurra’, nella fiction in onda su Rai 1, Che Dio ci Aiuti. Ma cosa sappiamo del suo privato? Impegnata con Stefano Rosso dal 2014, i due vivono insieme nella bellissima Grande Mela. Insieme hanno avuto una bambina, la dolcissima Rania. Ma dove vivono tutti insieme? Avete mai visto la casa di Francesca Chillemi? Davvero incantevole!

Da Miss Italia a New York, la casa di Francesca Chillemi nel cuore della Grande Mela

Si sposta spesso sui set televisivi nella Capitale, ma il suo cuore e la sua casa si trovano nella meravigliosa Grande Mela. E’ a New York che Francesca Chillemi insieme al suo compagno Stefano Rosso hanno messo le radici ed hanno costruito la loro famiglia insieme alla piccola Rania. Ed è proprio dal cuore della splendida metropoli newyorchese che Francesca Chillemi talvolta condivide sui social scatti che la ritraggono nella sua bella casa a New York.

Un delizioso loft spazioso e luminoso che ospita divani dai tessuti morbidi. Ama avere la casa piena di gente e quando possibile in alcune occasioni, come le festività pasquali ad esempio, ha festeggiato con la sua famiglia in piena compagnia. Ambienti chiari e luminosi grazie alle grandi vetrate che interessano quasi l’intera casa. Linee pulite ed eleganti anche in cucina dove spesso l’attrice si è mostrata intenta a preparare piatti deliziosi oppure a trovare soluzioni ecologiche per l’ambiente come preparare ad esempio il sapone fatto in casa. E voi non la trovate incantevole? Noi decisamente si!