“Mio fratello morì per ipotermia”: l’attore ha raccontato in un’intervista il dramma vissuto.

Da quando ha esordito nel mondo dello spettacolo la sua vita è cambiata completamente e il successo l’ha avvolto in modo prorompente. Questo è dovuto al talento che ha sempre manifestato e che ha colpito i telespettatori e il suo pubblico. E’ sempre molto impegnato, continuamente in movimento per dar vita a nuovi spettacoli.

Di recente si è raccontato in un’intervista a Il corriere della sera in cui ha deciso di aprirsi e dire molto della sua vita. Le sue parole sono molto forti e portano in primo piano anche quel lato privato e personale e ferma l’attenzione su eventi che l’hanno segnato profondamente.

L’attore racconta il dramma vissuto: “Mio fratello morì per ipotermia”

Si è raccontato in un’intervista a Il corriere della sera in cui ha parlato molto anche della sua vita privata, iniziando dalla sua difficile infanzia. Un bambino deve vivere quegli anni in modo spensierato e felice, deve giocare con gli altri bambini, deve sentire l’amore e l’affetto della famiglia ma non sempre accade questo.

Ed è proprio quello che l’attore non ha vissuto. In questa intervista ha raccontato di quando è stato abbandonato da sua madre, appena nato, senza sapere chi fosse suo padre. Forse, dice, era troppo giovane per crescere un figlio e per questo fu affidato alle cure dei suoi nonni materni. Giorgio Panariello ha raccontato che quando un anno dopo nacque suo fratello anche lui fu abbandonato ma i nonni lo affidarono ad un istituto di suore. Racconta in modo chiaro di quando lo ha perso. Si chiamava Franco e ad un certo punto della sua vita si è trovato ad avere problemi con la droga. Non lo abbandonò ma decise di aiutarlo accompagnandolo in un centro per disintossicarsi.

Suo fratello scappò ma quando decise di tornare ne uscì pulito, stava bene. Poi è arrivato quel brutto giorno. Franco uscì con degli amici e forse, dice Panariello, gli offrirono qualcosa: “Una sera andò con degli amici, forse gli offrirono qualcosa, una pasticca”. Non si sentì bene ed ebbe un malore. Ha spiegato che le persone che stavano con lui invece di aiutarlo e accompagnarlo in ospedale lo lasciarono da solo, abbandonandolo sul lungomare di Viareggio dove poi morì: “Lo abbandonarono sul lungomare di Viareggio dove è morto per ipotermia”.

Giorgio Panariello ha un passato alle spalle incastrato sulla pelle. La sua infanzia non è stata facile, poi la perdita di suo fratello Franco arrivata dopo che aveva cercato di aiutarlo per uscire dalla droga. Ne era uscito ma quel brutto giorno è accaduto quello che non doveva succedere. L’attore ha raccontato tutto questo in un’intervista a Il Corriere della sera abbracciando molto della sua vita privata.