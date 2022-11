L’affermata attrice racconta senza filtri come ha reagito agli scossoni nella sua vita sentimentale e alla separazione dall’ex compagno.

Il pubblico la ama fin da quando è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo. In qui primi anni la sua futura carriera sembrava destinata esclusivamente alla conduzione di programmi televisivi, ma col tempo il suo talento di attrice è emerso sempre di più rendendola il celebre volto del cinema italiano che è oggi.

Tante cose sono cambiate rispetto ai tempi dei suoi esordi: erano gli anni ’90 e a pensarci ora, sembrava un altro universo. Lei però è stata capace di stare al passo coi tempi e, mattone dopo mattone, ha costruito una carriera incredibile che l’ha vista sui set dei film di maggior successo degli ultimi decenni.

Se sul fronte lavorativo può dire di aver raggiunto traguardi entusiasmanti, nella vita privata non è stato tutto rose e fiori per lei. La relazione di 4 anni col suo ultimo compagno ufficiale, altrettanto famoso, non è finita nel migliore dei modi facendole vivere un periodo di certo non piacevole. Anche da quella delusione, però, si è rialzata e, intervistata da Vanity Fair, ha ammesso: “Hanno detto che rinasco sempre e mi sembra un concetto positivo, soprattutto per gli altri, per le tante donne che mi seguono”.

Alla celebre rivista, la bella attrice ha rivelato anche dettagli sulla sua separazione dal famosissimo ex compagno.

“Un lutto enorme”: l’attrice parla della sua separazione

Molto probabilmente avrete già capito che queste parole appartengono ad Ambra Angiolini, icona dello storico programma Non è la Rai, oggi attrice 45enne nel pieno della sua carriera e della sua crescita come donna. Dopo la rottura con Massimiliano Allegri, non è stato semplice per lei ripartire dalle macerie di una relazione che sembrava rappresentare per lei finalmente una svolta in amore. Ma, come dicevamo prima, alla fine la bella romana è rinata ancora più forte e a Vanity Fair ammette di esserne compiaciuta: “Mi piace essere raccontata come una che sa rinascere dalle sue ceneri, più che altro sentimentali”.

Attualmente single, l’ex ragazzina prodigio della tv confessa di non aver bisogno di un uomo accanto per stare bene: “In questo momento il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto”

La fine della storia con Allegri, per quanto fonte di sofferenza, non ha inciso su di lei quanto quella col padre dei suoi figli, Francesco Renga: “L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli – racconta apertamente – Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme”.

Quello sarebbe stato il vero periodo nero della sua vita, l’unico da cui risorgere: “Per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione. Più spesso c’è ribellione”.