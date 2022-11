Il cantante ha raccontato ogni cosa: la triste confessione su suo padre

Il cantante si è lasciato andare ad una drammatica confessione su suo padre: lo ha raccontato dopo anni in un’intervista.

Non sempre è facile aprirsi e raccontare qualcosa della vita privata, soprattutto se si tratta di un fatto importante che ci ha segnato profondamente. La stessa difficoltà ce l’hanno i personaggi del mondo dello spettacolo. Molti cercano di portare fuori soltanto la parte professionale legata alla carriera che diventa nota agli occhi del pubblico.

Non sempre però riescono a tenere da parte la sfera intima e privata. Capita che un giornale porti a galla un momento vissuto in passato, che lo scovi e lo rendi noto; succede per esempio che chi cerca di mantenere la sfera sentimentale al segreto non ci riesca. I paparazzi sono sempre dietro l’angolo pronti a scattare le ‘notizie’. Sono anche tantissimi coloro che durante un’intervista o un evento decidono di aprirsi e raccontare a tutti della loro infanzia, di come l’hanno vissuta e come sono cresciuti durante l’adolescenza, riportando fuori anche episodi profondamente tristi.

Proprio come ha fatto l’amato cantante. In una vecchia intervista a Silvia Toffanin ha raccontato a tutti per la prima volta di suo padre. E’ entrato in un discorso importante non temendo di evitare alcuni fatti che ha vissuto.

Il cantante si è lasciato andare ad una difficile confessione: riguarda suo padre

In una vecchia intervista a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo uno dei cantanti più amati ha raccontato di sè e della sua sfera privata e professionale. Negli ultimi anni è diventato particolarmente noto grazie alla sua musica che in poco tempo ha conquistato tutti. In particolare durante il Sanremo 2022.

In questa intervista, arrivata dopo la partecipazione alla kermesse, ha raccontato di non aver mai conosciuto suo padre ma di non essere oggi abituato a sentire questa presenza. Rkomi ha spiegato che per questo motivo non ha mai avvertito una vera e propria mancanza: “Non ho mai conosciuto mio padre, non sono abituato a sentire questa presenza”. Mirko, questo il suo vero nome, ha detto che soltanto verso i 18 anni ha sentito quel bisogno e quella necessità di conoscerlo.

In quel periodo ha lasciato la scuola, è andato a vivere da solo e quel desiderio di vederlo si è affievolito. Si è fatto distrarre da quello che lo circondava, dalle difficoltà e dagli impegni e ha lasciato in un angolo quel bisogno. Bisogno che si è fatto sentire, come ha detto, soltanto ai 18 anni, perchè non avendo mai conosciuto suo padre si è abituato a crescere senza quella figura paterna. La figura più importante nella sua vita, dice, è sua madre, e suo fratello che ha 9 anni in più. Sono loro che occupano uno spazio centrale.