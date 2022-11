Nozze in arrivo per una delle coppie più amate della tv: “Ha detto si!”, proposta da sogno; l’annuncio ha fatto impazzire i fan.

Una notizia che ha letteralmente riempito il cuore di gioia ai migliaia e migliaia di fan che, ormai da diversi anni, seguono e supportano la coppia. Una coppia nata in tv, non senza difficoltà, e che ora è pronta per il grande passo: si sposano!

“Lei ha detto sì!”, si legge nella didascalia del post congiunto condiviso sui canali social dei due innamorati. Un post in cui la futura sposa mostra l’anello, meraviglioso, ricevuto dalla sua metà, in una cornice super romantica con l’atmosfera di numerose candele. Curiosi di scoprire chi ben presto vedremo in abito bianco e smoking?

Pronti per le nozze: si sono conosciuti in tv e ora sono pronti al grande passo

“Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita”. Queste la parole che ha dedicato alla sua compagna, dopo averle fatto la dolcissima proposta di matrimonio. Proposta alla quale lei non poteva che rispondere sì. Una delle coppie più amate della tv è pronta al grande passo e i fan non potrebbero che essere più felici. Fan che hanno visto nascere questo sentimento proprio sotto l’occhi delle telecamere: sì, si sono conosciuti nella casa del GF Vip. Di chi stiamo parlando?

Proprio di loro, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, che si sono conosciuti nell’edizione del 2017 del reality show di Canale 5. Un inizio burrascoso tra di loro: tutti ricorderanno che, quando conobbe Ignazio, Cecilia era ancora impegnata con il suo ormai ex fidanzato Francesco Monte. Il sentimento nato per Ignazio, però, fu più forte di tutto e tutti e la sorella di Belen decise di lasciare Francesco in diretta, per viversi a pieno la nuova emozione con Ignazio. Una decisione che fece molto discutere: in molti non credevano nella storia nata nella casa. Ma, ad oggi, anche i più scettici hanno dovuto ricredersi!

Chechu e Ignazio sono più innamorati che mai e, ben presto, convoleranno a nozze! L’annuncio è arrivato ieri, con un video condiviso da entrambi su Instagram: pochi secondi in cui si intravede l’anello al dito della Rodriguez, in una stanza illuminata da tantissime candele. Un momento magico per la coppia, che può contare sull’appoggio di una vera e proprio schiera di fan, innamorati di loro sin dalla partecipazione al GF Vip.

Una pioggia di auguri, messaggi di congratulazioni e cuoricini ha invaso il post condiviso su Instagram e tantissimi i volti noti apparsi tra i commenti. Da Giulia De Lellis a Tommaso Zorzi, da Elettra Lamborghini ad Elisabetta Gregoraci, e ancora Beatrice Valli, Andrea Damante e tantissimi altri.

Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa splendida coppia. Noi non vediamo l’ora di vedere la bellezza di Cecilia in abito da sposa, e voi?