L’attore spiega a tutti il suo dramma: “Sono vivo per miracolo”, il racconto è da brividi

In occasione del suo libro, l’attore ha voluto svelare a tutti l’impressionante dramma vissuto: il racconto fa venire i brividi.

Un vero e proprio dramma, quello recentemente raccontato dall’amato attore e che ha lasciato tutti a bocca aperta. In occasione dell’uscita del suo libro, la star di tantissime film di successo e serie tv davvero molto amate non ha potuto fare a meno di raccontare il calvario che ha attraversato per via della sua indipendenza da alcool ed antidolorifici.

Siamo abituati a pensare che le star nostrane ed internazionali non abbiano alcun problema solo perché, per via del loro lavoro, sono costretti a mostrarsi in pubblico sempre sorridenti. In realtà, come raccontato in diversi nostri articoli, non è affatto così! Anche loro, così come la gente comune, affrontano la vita giorno per giorno. E, molte volte, sono costretti a fare i conti con le difficoltà che gli si pongono davanti. Ne è l’esempio l’amato volto italiano, che recentemente ha raccontato di essere caduta in depressione, ma anche di un apprezzato attore oltreoceano.

Il racconto a cui si è lasciato andare l’attore è davvero da brividi. E, soprattutto, fa capire quanto sia stato profondo il tunnel che ha attraversato e quanto sia stata immensa la sua forza di volontà per uscirne.

L’attore svela a tutti il suo dramma: il racconto lascia tutti di stucco

In questo suo libro, che uscirà in Italia tra qualche libro, l’amato attore si è completamente messo a nudo. A partire dal rapporto con una delle sue ex compagne e una sua collega di set, l’interprete non ha potuto fare a meno di ripercorrere il dramma vissuto quando aveva solo 49 anni, che gli stava facendo rischiare la vita. “Sono vivo per miracolo”, ha recentemente raccontato a People. Una confessione clamorosa, da come si può chiaramente comprendere, che fa intendere quanto sia impressionante l’incubo vissuto.

Siamo certi che anche voi amavate questa serie tv ed impazzivate per il suo personaggio. Stiamo parlando proprio di lui: il bel Chandler di Friends, lo ricordate? È proprio lui che, recentemente, ha spiegato il suo dramma, lasciandosi andare ad un raccontato davvero da brividi.

Il bel Matthew Perry, infatti, ha raccontato di aver iniziato a fare abuso di alcool dall’età di 14 anni. E, dopo un grave incidente su una mota d’acqua, di aver sviluppato la sua dipendenza verso gli antidolorifici. “Mandavo già 55 pasticche al giorno”, ha raccontato ad ABC. Inutile dirvi, però, che la sua ‘ossessione’ nei confronti di questi medicinali gli ha provocato gravissimi problemi. All’età di 49 anni, infatti, è stato ricoverato ben 5 mesi in ospedale e due settimane le ha trascorse, purtroppo, in coma. “Mi hanno attaccato ad un macchinario che si chiama Ave Maria, perché nessuno sopravvive”, ha spiegato a People.

Dopo aver toccato il fondo, Matthew Perry è riuscito ad uscire da questo maledetto tunnel. La risalita non è stata facile, ma lui adesso può dire di avercela fatta.