Giulia Salemi, il drammatico racconto di mamma Fariba: “Mi dissero che andava immediatamente operata”

Giulia Salemi, il drammatico racconto di mamma Fariba è da brividi: “Mi dissero che andava immediatamente operata”, cosa ha fatto sapere

L’influencer italo persiana ci ha letteralmente stregati con la sua indiscutibile bellezza e conquistati davanti la telecamera con il suo talento. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere molto meglio Giulia Salemi quando vestiva i panni di concorrente al Grande Fratello Vip nella sua terza edizione.

Attraverso il reality abbiamo potuto conoscere ed apprezzare Giulia nella sua dolcezza ma anche nella sua schiettezza, ed ecco che anche fuori dal reality è diventata un personaggio molto amato e seguito. Il GF Vip ha portato nella sua vita l’amore.

E’ proprio sotto le luci dei riflettori del programma condotto da Alfonso Signorini che è nato l’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ad oggi la storia tra i due procede a gonfie vele, sono sempre più innamorati. Ancora oggi abbiamo la possibilità di vedere la dolcissima Giulia al GF Vip, stavolta però non come concorrente! Ebbene, la bellissima showgirl è tornata negli studi Mediaset del reality come inviata dei social, pronta a raccogliere i commenti più piccanti da parte del pubblico in prima serata.

Attraverso le sue esperienze televisive, tra le quali quella che nel 2014 l’ha vista concorrente di Pechino Express, abbiamo potuto vedere e capire che una presenza molto importante ed anzi fondamentale per Giulia Salemi è la figura di sua mamma Fariba. Una costante nella sua vita dalla quale non si è mai separata. Ed al settimanale Di Più è proprio mamma Fariba a raccontare un retroscena drammatico che ha caratterizzato la sua vita e quella di sua figlia: “Mi dissero che andava immediatamente operata”.

Mamma Fariba e il drammatico retroscena su sua figlia Giulia Salemi: “Andava immediatamente operata”, cosa ha raccontato

Al settimanale Di Più mamma Fariba ha aperto le porte ad un passato non facile. Un retroscena inaspettato. Giulia all’epoca era solo una bambina, aveva pochi mesi. Ma fu quello il periodo più difficile e complicato a causa di un tumore che le era stato diagnosticato. Una diagnosi riscontrata dopo molti controlli dopo che mamma Fariba e papà Mario si erano resi conto che respirava male. La diagnosi fu devastante: “Mi dissero che andava immediatamente operata. Nel petto mia figlia aveva una massa che, con il tempo, era diventata enorme e l’avrebbe presto soffocata“. Furono anni non facili. Dapprima l’operazione e poi tutti i controlli nel corso del tempo per verificare una possibile recidiva che per fortuna non c’è stata.

Mamma Fariba ha raccontato che in quel periodo finì isolarsi dal mondo per dare tutte le attenzioni necessarie alla piccola Giulia che stava vivendo un momento difficilissimo. Per fortuna, la massa risultava benigna. Furono anni difficili che hanno lasciato in Giulia una cicatrice dentro, ma anche fuori. Giulia ha ora un seno più grande ed uno più piccolo. La cicatrice con gli anni è cresciuta ed in estate le crea qualche piccolo ‘disagio’ tuttavia in questi anni Giulia non ha deciso di ricorrere alla chirurgia perché quel segno non è altro che indice di una battaglia vinta. E voi conoscevate questo retroscena?