Si sono lasciati dopo tanti anni: “Ho deciso di amare me stessa”, durissimo colpo per i fan della coppia; cosa è successo.

Le parole di lei e gli ultimi movimenti social non facevano ben sperare. E infatti, poco dopo, è arrivata la conferma: è terminata la storia d’amore di una coppia che ha appassionato il pubblico di Canale 5. Una storia che ha vissuto alti e bassi, ma che ora sembra essere giunta definitivamente al capolinea.

“La vita ci mette di fronte a delle scelte e io ho scelto di amare me stessa”. Queste le parole che lei aveva scritto nelle sue stories qualche giorno fa, lasciando intendere che qualcosa non andasse al meglio nella sua vita sentimentale. Dopo poche ore, poi, è arrivato l’annuncio ufficiale della 29 enne romana, che ha tolto ogni dubbio: la storia d’amore è finita dopo sette anni.

Brutta notizia per i fan della coppia di Temptation Island: si sono lasciati, le parole sui social

“Le cose non andavano più e per quanto possa essere difficile per entrambi bisogna sapere quando mollare la presa e smettere di riprovarci ogni volta“. Con queste parole, attraverso i social, l’ex protagonista di Temptation Island annuncia la fine della sua storia d’amore. Una storia che abbiamo conosciuto proprio grazie al docu-reality di Canale 5, dove ha coppia ha trascorso alcune settimane piuttosto turbolente, decidendo addirittura di lasciare il programma da separati. Nonostante le difficoltà, però, a telecamere spente i due avevano ritrovato la serenità, decidendo di tornare insieme dopo un po’ di tempo.

Il loro amore, però, ha vissuto continuamente momenti di ‘up and down’, tra annunci di matrimonio o presunte rotture. Stavolta, però, la notizie è reale e ad annunciarlo è stata proprio Valeria Liberati, che ha comunicato ufficialmente la fine della sua relazione con Ciavy, dopo sette anni. I due hanno partecipato all’edizione del 2020 di Temptation Island e la loro fu una delle storie più chiacchierate dell’edizione: nel villaggio, Valeria si avvicinò particolarmente all’allora tentatore Alessandro Basciano, oggi felicemente legato a Sophie Codegoni.

Come abbiamo detto, nonostante i problemi nati a Temptation Island e la decisione di lasciarsi dopo il falò di confronto finale, la coppia aveva deciso di dare una nuova possibilità al loro amore, tornando insieme poco dopo il termine del programma. Ad oggi, però, sembra che le possibilità siano terminate: “Ultimamente vivevamo molti momenti bui e quei momenti portavano dentro me tanta stanchezza, tristezza e infelicità. Ognuno di noi merita di brillare ed essere felice. Ci vuole coraggio”.

Non possiamo che augurare a Valeria e Ciavy di essere felici, anche se le loro strade si sono separate. E voi, ricordate il percorso della coppia nel programma di Canale 5? Vi piacevano insieme?