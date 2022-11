“Bevevo e usavo droghe”: il vippone si lascia andare ad una forte confessione

“Bevevo e usavo droghe”: il vippone si lascia andare al GF Vip ad una forte confessione: che cosa ha raccontato.

Il GF Vip è partito da quasi due mesi e in questo poco tempo è successo veramente di tutto. A catturare l’attenzione è stata la questione che ha visto al centro Marco Bellavia. Il mental coach ha deciso di abbandonare il gioco. Aveva parlato dei suoi problemi di salute mentale e aveva dato la sua mano nella speranza che qualcuno la prendesse.

Poche persone gli sono state vicino. Gli altri concorrenti hanno mostrato soltanto indifferenza e prepotenza tanto che il pubblico ha chiesto a gran voce dei provvedimenti. Provvedimenti che hanno portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e ad un televoto flash che ha visto l’eliminazione di Giovanni Ciacci. La vita nella casa è andata avanti anche se spesso si è toccato nuovamente questo discorso ma anche molte altre dinamiche sono state messe in primo piano.

Si è parlato della storia di Pamela Prati, di quella di George e di tutte le discussioni che hanno interessato i telespettatori. Qualche giorno fa un concorrente si è lasciato andare ad una forte confessione. Parlando con gli altri coinquilini in lacrime ha raccontato del suo difficile passato.

Qualche giorno fa Daniele Dal Moro ha avuto un momento di sconforto. Parlando con gli altri coinquilini ha fatto una difficile confessione sul suo passato.

Qualche giorno fa Daniele Dal Moro ha avuto un momento di sconforto. Parlando con gli altri coinquilini ha fatto una difficile confessione sul suo passato. Il vippone ha detto che non ha mai voluto pesare sugli altri e ha sempre cercato di non far pena a nessuno. Negli anni ha cercato di migliorare tutto quello che faceva: “Ero disordinato, adesso sono ordinato. Bevevo, ho smesso di bere. Facevo uso di stupefacenti, ho smesso di fare uso di stupefacenti”, ha raccontato in lacrime.

Daniele ha spiegato che sono stati 8 anni difficili e che adesso nessuno gli darà indietro quel tempo. Dice che la persona che è diventato non è quella che era prima, perchè tutto quello che ha vissuto l’ha cambiato: “Faccio fatica a ridere e scherzare con persone che non conosco, perchè sono diventato molto chiuso”. Il concorrente del GF Vip si è lasciato andare ad una forte confessione sul suo passato, raccontando di aver fatto uso di droghe e di alcool. Adesso ne è uscito ma non sente più di essere come era prima.