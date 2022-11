Uomini e Donne, colpo di scena: hanno deciso di lasciare il programma

Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena nel dating show: hanno deciso di lasciare il programma, cosa ci dicono le anticipazioni

Ieri 4 Novembre si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni della puntata che vedremo andare in onda la prossima settimana, emerge che 3 volti noti all’interno del dating show hanno deciso di lasciare il programma.

Rispettivamente, stiamo parlando di un abbandono definitivo da parte di uno dei tronisti e dell’uscita di scena di una nuova ‘coppia’ del trono over. Un vero e proprio colpo di scena che nessuno fino a ieri si sarebbe certamente aspettato. Ma quali sono i personaggi che hanno lasciato il posto vacante all’interno del programma? Scopriamo di più.

Uomini e Donne, 3 volti noti lasciano il programma: le anticipazioni della prossima puntata

La puntata registrata ieri Venerdì 4 Novembre negli studi Mediaset di Uomini e Donne siamo sicuri che registrerà picchi d’ascolto elevatissimi! Sono stati non pochi i colpi di scena che hanno lasciato i presenti in studio senza parole, e siamo sicuri che attraverso la lettura delle suddette anticipazioni, anche voi non potrete credere a quello che state leggendo! Ebbene, tra le anticipazioni più succose della puntata che vedremo andare in onda la prossima settimana, una in particolare ha riscosso parecchia attenzione. 3 Volti noti all’interno dello show hanno deciso di lasciare il programma. Di chi si tratta? Colpo di scena nel trono classico che vede la tronista Federica Aversano salutare il programma. La giovane ha motivato la sua scelta spiegando di non essere riuscita in questo percorso a sentirsi a suo agio tanto da entrare in sintonia con qualcuno dei corteggiatori. Così ha preso la decisione di abbandonare il trono. Arriverà qualcun altro al suo posto? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Ma a lasciare ancor di più a bocca aperta i telespettatori sarà invece la decisione presa dalla ‘nuova coppia’ del trono over, quella formata da Ida ed Alessandro. I due avrebbero infatti deciso di lasciare insieme il dating show, non senza ovviamente raccogliere critiche e pareri discordanti dai presenti in studio. L’opinionista Tina Cipollari si è accodata alle voci che hanno voluto criticare questa decisione. Ida Platano ha chiarito che nonostante la sua decisione sia quella di abbandonare il programma con Alessandro, non prova ancora un sentimento forte nei suoi confronti. Qualcuno però aveva già capito o comunque intuito che tra i due ci fosse qualcosa già nelle precedenti settimane, e questa decisione potrebbe essere la conferma a quelle nate dapprima come ipotesi su una loro frequentazione all’esterno del programma. Il ‘cavaliere’ Alessandro sarà l’uomo ideale per la nostra Dama? Staremo a vedere.

E a voi piacciono insieme?