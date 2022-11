Il cantante in un’intervista ha raccontato ogni cosa: non sapeva di avere un fratello, lo ha scoperto dopo molti anni.

Solitamente pensiamo sempre di sapere tutto della nostra vita, del nostro passato e della nostra famiglia. Spesso accade però che qualcosa ci travolge all’improvviso e che ci porti ad avere pensieri diversi tramutati a causa di una scoperta inaspettata. Cerchiamo sempre di tenere nascosto alcuni di questi ‘segreti’ se così vogliamo chiamarli ma spesso vengono a galla inevitabilmente o siamo noi stessi a rivelarli.

Succede perchè sentiamo il bisogno di liberarci di quel peso che ci appesantisce il cuore. Ancora più difficile è esprimere qualcosa di privato per i personaggi del mondo dello spettacolo. Questo perchè la notizia diventa di dominio pubblico e tutti coloro che ne vengono a conoscenza sentono il bisogno di dire e lasciare un parere. Un parere che spesso è inopportuno. Ecco perchè anche i personaggi noti cercano di tenere la vita privata, se è possibile, un po’ più nascosta. Accade però che non sempre è facile anche per coloro che lavorano nello spettacolo tenersi dentro tutto, e prima o poi preferiscono raccontare la loro storia.

E’ successo ad un cantante amatissimo. In un’intervista ha deciso di raccontarsi e ha svelato di aver scoperto di avere un fratello di cui non sapeva l’esistenza.

Il cantante non sapeva di avere un fratello: lo ha scoperto dopo anni

Il cantante in una precedente intervista ha raccontato della sua storia, svelando di aver scoperto di avere un fratello dopo molti anni. Bono Vox, il frontman degli U2, lo ha svelato in un’intervista radiofonica alla BBC. Il cantante lo ha saputo soltanto nel 2000, un anno prima della perdita di suo padre, morto per cancro.

L’artista ha riferito: “Ho un fratello che adoro e che non sapevo di avere“, aggiungendo che sua madre, morta nel 1974, non ne sapeva nulla: “Mia madre non sapeva che suo marito aveva un figlio con un’altra donna”. Bono Vox quando nel 2000 ha scoperto dell’esistenza di un altro fratello si è posto alcune domande che ha poi fatto a suo padre. Gli ha chiesto se amasse sua madre ricevendo una risposta affermativa e come fosse possibile quanto successo: “Mi ha risposto ‘succede’“.

Come ha spiegato, quando il fratellastro è venuto al mondo, lui viveva con sua madre e suo padre e il fratello Norman. Paul Hewson, questo il vero nome dell’artista, ha detto che adesso è in pace con suo padre, sebbene abbia avuto un altro figlio con un’altra donna. L’ha scoperto dopo molto tempo, nel 2000 e soltanto dopo 22 anni ha deciso di rivelare quel segreto al mondo intero. Lo ha fatto in un’intervista radiofonica alla BBC in cui ha parlato della scoperta di quest’altro fratello che adesso dice ‘adora’.