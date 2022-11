Al Gf Vip arriva Oriana Marzoli ma sapete chi è il suo ex? Lo conosciamo benissimo

Nella casa del Gf Vip arriva Oriana Marzoli ma sapete chi è il suo ex? Lo conosciamo benissimo; è un volto noto della nostra tv.

Un vero e proprio uragano si è abbattuto sulla casa del GF Vip 7. Tra i nuovi arrivi, entrati in gioco nel corso della puntata di giovedì sera, c’è anche lei, Oriana Marzoli.

30 anni, originaria di Caracas, l’influencer venezuelana è una vera e propria star del reality show: in Spagna ha partecipato a praticamente tutti i reality, dal GF Vip ( Grande Hermano) all’Isola dei famosi ( Supervivientes). A renderla famosa però è stato Mujeres e Hombres, ossia la versione spagnola di Uomini e Donne. E a proposito di Uomini e Donne, sapete chi è il suo ex fidanzato? Un volto molto noto in Italia, poiché ha partecipato sia alla trasmissione di Maria De Filippi che al GF Vip. Scopriamo di chi si tratta!

Oriana Marzoli arriva al GF Vip: il suo ex fidanzato è molto famoso

Oriana Marzoli è entrata nella casa del GF Vip solo da poche ore, ma sono bastate per mettere in luce il suo caratterino. Senza filtri e senza peli sulla lingua, la venezuelana ha già avuto qualche scontro in casa, in particolare con Antonella Fiordelisi, che non sembra nutrire alcuna simpatia nei confronti della nuova arrivata. In attesa di scoprire come proseguirà la sua avventura in casa, scopriamo qualcosa in più su di lei, o meglio sulla sua vita sentimentale. L’influencer ha avuto una storia con un personaggio diventato molto famoso nella tv italiana.

Dopo una turbolenta storia d’amore con Tony Spina, conosciuto proprio a Uomini e Donne, Oriana ha vissuto una relazione con un altro volto noto della tv, non solo spagnola. Si tratta di Ivan Gonzalez, con cui ha condiviso l’avventura nel reality La Casa Fuerte: nel corso dell’esperienza in tv, i due si sono lasciati andare a momenti di vera passione sotto gli occhi delle telecamere, ma pare che tra loro ci fosse già stato un flirt prima del programma. In Italia, Ivan è diventato famoso grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip ( ricordate il tentatore di Valeria Marini?), a Uomini e Donne e al GF Vip. La loro storia, però, risale a qualche tempo fa e oggi Oriana è completamente single, pronta a viversi a pieno la sua avventura nella casa più spiata della tv. Nascerà qualcosa con qualche ‘vippone’?

Quel che è certo è che se mettesse gli occhi su Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi sarebbe pronta a tirare fuori le unghie!

Non perdetevi le prossime puntate del GF Vip per scoprire tutti i dettagli e tutte gli aggiornamenti dalla casa più spiata delle tv. Oriana sarà accolta bene dai suoi nuovi compagni di viaggio?