Vanessa Incontrada: “Ho un brutto ricordo”, il retroscena che nessuno immaginava

Vanessa Incontrada e quel retroscena svelato che nessuno immaginava:” Ho un brutto ricordo”, cosa ha raccontato la conduttrice

E’ uno dei volti femminili più amati nel mondo dello spettacolo. Vanessa Incontrada è un’attrice e conduttrice televisiva che ha ottenuto uno strabiliante successo negli anni di carriera televisiva.

Nelle vesti di attrice, ha vestito i panni di personaggi che abbiamo apprezzato ed amato sul piccolo schermo. Ne è una testimonianza una delle ultime fiction televisive andate in onda la scorsa stagione in cui l’abbiamo vista protagonista nelle vesti di Fosca Innocenti, fiction andata in onda su Canale 5 che ha riscosso molta visibilità. Tanto da pensare ad una seconda stagione che non vediamo l’ora di vedere!

Ma è anche nelle vesti di conduttrice che ci ha sicuramente conquistati. Per 6 anni consecutivi dal 2004 al 2010, Vanessa Incontrada al fianco di Claudio Bisio ha condotto Zelig. Dopo quegli anni però, la conduttrice ha dovuto chiudere quel sipario per poi ritornare alla conduzione del programma la scorsa stagione nel 2021. Quale era stato il motivo che aveva portato Vanessa Incontrada a decidere di abbandonare Zelig? Un amaro retroscena. Ecco cosa ha raccontato l’amatissima attrice e conduttrice televisiva.

Vanessa Incontrada, perché ha lasciato Zelig nel 2010: il retroscena

Dal 9 Novembre in prima serata su Canale 5 torna sul piccolo schermo Zelig con una nuovissima stagione, pronta a presentare sketch comici intenti ad intrattenerci con un mucchio di risate! Dopo ben 11 anni di assenza nel 2021 a condurre Zelig è tornato il duo Incontrada-Bisio.

I due amatissimi conduttori, colleghi ma anche amici dietro le quinte dello show, hanno dato vita ad un sodalizio artistico molto amato sullo schermo. Ne è una testimonianza dapprima la loro enorme amicizia e la stima che nutrono nei loro confronti l’un l’altro ma ne è una dimostrazione anche la conduzione di uno show che li ha visti insieme sul palcoscenico per 6 anni.

Nel 2010 però, per Vanessa Incontrata le cose sono cambiate e la conduttrice ha fatto un passo indietro decidendo di cedere il posto e lasciare Zelig. Quali sono stati i motivi che l’hanno portata a prendere questa amara decisione? Non tutti conoscono questo retroscena. Conciliare lavoro e maternità può essere un’impresa, soprattutto quando si lavora tante ore al giorno ma c’è la necessità di dover provvedere anche alle cure per il proprio bambino. Ma certamente questo non rappresenta un limite per le donne che non intendono lasciare il proprio lavoro, soprattutto quando questo lo si fa con voglia e tanta passione.

Tuttavia, la conduttrice si è ritrovata a lavorare in un ambiente che non la faceva più stare bene. Ecco cosa ha raccontato Vanessa Incontrada:” La cosa più triste è che proprio delle donne ho un brutto ricordo. A parte tre o quattro di loro, tra cui la sarta e la mia vocal coach, non hanno mostrato alcuna solidarietà nei miei confronti quando sono diventata mamma”.

La conduttrice ha così lamentato un ambiente troppo maschilista ed anche dopo la nascita del bambino, le cose non sono andate migliorando. “Non c’era la minima comprensione se dicevo che la Domenica non potevo andare alle prove o se arrivavo alle 5 e non alle 4 perché il bambino aveva 38 di febbre”. E così, la scelta di lasciare Zelig. Poi però le cose sono cambiate e nel 2021 Vanessa Incontrada ha fatto il suo ritorno nelle vesti di conduttrice al fianco di Claudio Bisio. E fra pochissimi giorni, l’atteso ritorno. Pronti a vederli di nuovo insieme?