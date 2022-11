“Non lavo quasi mai il viso”: la rivelazione dell’attrice spiazza tutti

“Non lavo quasi mai il viso”: l’attrice fa una rivelazione inaspettata, ha confessato ogni cosa in un’intervista.

L‘attrice in una precedente intervista ha detto apertamente che non lava quasi mai il viso. Questa frase ha creato non poco caos e in poco tempo ha avuto larga diffusione. C’è chi l’ha criticata fortemente e chi ha in parte capito cosa voleva dire. Da sempre poniamo la bellezza tra gli aspetti fondamentali della vita, anche se siamo consapevoli del fatto che non vuol dire essere belli esteticamente ma con il termine possiamo riferirci anche all’aspetto interiore.

Negli ultimi anni però la bellezza estetica ha preso il sopravvento diventando per molte persone una vera e propria ossessione. Sono tantissimi coloro che, per esempio, per togliere una ruga ricorrono alla chirurgia estetica. Nel mondo dello spettacolo va ancora più di moda e sono tantissimi i personaggi che vanno dal chirurgo per sembrare più belli e giovani ma anche per togliere un difetto diventato un problema.

Non tutti sono d’accordo, c’è chi non andrebbe mai dal medico per togliere una ruga, avere labbra più grandi e definite e così via. La frase dell’attrice ‘non lavo quasi mai il viso’ può essere vista in modi diversi. Lei dice che in questo modo non è schiava della bellezza: la pensate anche voi così?

“Non lavo quasi mai il viso”: la rivelazione dell’attrice ha lasciato tutti senza parole

“Non lavo quasi mai il viso“, è così che l’attrice ha messo al corrente tutti coloro che la seguono delle sue abitudini quotidiane. Cameron Diaz in un’intervista rilasciata a Michelle Visage per il podcast della BBC Rule Breakers, lo ha detto chiaramente mettendo al centro dell’attenzione l’ossessione per la bellezza.

Negli ultimi anni ha deciso di allontanarsi dal mondo del cinema e in questo modo è anche riuscita a liberarsi da quel concetto che ormai da tempo sembra essere sempre più presente, ovvero l’importanza di essere belli e di apparire. L’attrice ha spiegato cos’è cambiato da quando si è allontanata dal mondo dello spettacolo, facendo riferimento al suo approccio allo specchio e alle abitudine quotidiane di bellezza.

Ha riferito che ha un miliardo di prodotti per la cura personale a casa ma che non li utilizza e che non lava quasi mai il viso: “Non lavo quasi mai il viso, nonostante io abbia un miliardo di prodotti per la cura personale. Li lascio prendere la polvere sugli scaffali”, ha detto senza mezzi termini. Adesso a quanto pare si sente molto più libera, soprattutto è libera dall’ossessione per la bellezza. Cameron Diaz adesso fa molto altro: nel 2015 si è sposata con Benjii Madden, ha avuto una figlia nel 2019, Raddix, e ha aperto una sua etichetta che si occupa di vini, la Avaline.