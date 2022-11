Uomini e Donne, Maria De Filippi: “Sono stata io a mettere in crisi”, la conduttrice genera il ‘caos’ in studio

Uomini e Donne, Maria De Filippi con una domanda genera il ‘caos’ in studio:” Sono stata io a mettere in crisi”, cosa è successo

I colpi di scena ad Uomini e Donne si verificano quasi in ogni puntata, ed in quella andata in onda oggi certamente non è venuta a calare l’attenzione del pubblico dopo quanto accaduto.

Le vicende del trono classico e di quello Over tengono gli amatissimi e fedelissimi telespettatori da casa attaccati allo schermo. In particolare, a far parlare ed a riscuotere interesse sono i protagonisti del trono Over. Dame e cavalieri infiammano la puntata ma in particolare, è la padrona di casa Maria De Filippi ad aver generato con una domanda a bruciapelo il ‘caos’ in studio. Cosa è successo esattamente? Se vi siete persi la puntata, ricostruiamo insieme i dettagli!

Uomini e Donne, la domanda a bruciapelo di Maria De Filippi ad Alessandro fa scattare Ida: cosa è successo

Oggi Lunedì 7 Novembre è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Al centro delle vicende dello storico dating show ci sono stati i protagonisti del trono Over ed in particolare si è parlato di Alessandro, Ida e Roberta. Un triangolo amoroso sul quale tutti hanno puntato gli occhi a quanto pare, anche la conduttrice Maria De Filippi.

Dopo le ultime puntate andate in onda, in una di queste avevamo visto Alessandro andare via dallo studio, la conduttrice ha fatto al cavaliere una domanda specifica che avrebbe mandato in crisi la dama Ida Platano. “Balleresti con Roberta se non avessi paura della reazione di Ida?”, ha chiesto la conduttrice ad Alessandro.

A quel punto, l’attenzione si è immediatamente precipitata sulla reazione di tutti e tre. In primis per la risposta che Alessandro ha fornito facendo sapere che per cortesia ed educazione, avrebbe accettato l’invito ma che tuttavia per rispetto di Ida avrebbe avuto delle riserve nel dire di si. La conduttrice ha spiegato ad Ida Platano che l’uomo che deve avere al suo fianco non deve lasciarsi condizionare da ciò che pensa lei, ma deve essere attraverso i suoi modi spontanei che lo potrà conoscere per davvero. Solo in quel modo potrà dire di conoscere Alessandro, lasciandolo fare senza condizionamenti. Tuttavia, la domanda della conduttrice ha lasciato Ida perplessa e la dama ha così deciso di lasciare lo studio. “Scusa, sono stata io a mettere in crisi, non volevo“, ha detto poi Maria De Filippi rendendosi conto che quella domanda ha scatenato il caos. Alessandro è poi andato a riprendere Ida.. Ma come finirà tra i due? Le anticipazioni delle prossime puntate parlano chiaro!