Wilma Goich, spunta il compenso settimanale al Gf Vip: quanto guadagnerebbe la cantante nel reality show di Canale 5.

La settima edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo e nella casa più spiata della tv i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Soprattutto dopo l’entrata di ben sei nuovi concorrenti, che hanno decisamente rotto ogni equilibrio tra i vipponi già presenti nel reality.

In particolare, la venezuelana Oriana è entrata come un vero e proprio uragano nella casa e, in poche ore, ha già dimostrato il suo caratterino. Litigherà con tutti i concorrenti? Staremo a vedere! Nel frattempo vi parliamo di un’altra concorrente, che finora è stata un grande protagonista del reality show targato Alfonso Signorini: Wilma Goich. La cantante si sta mettendo in gioco nella casa, raccontato diversi aspetti della sua vita, anche i più dolorosi, e interagendo senza alcuna difficoltà anche con i giovanissimi. In molti si saranno chiesti quanto guadagna la concorrente nel corso dell’avventura nella casa di Cinecittà? A svelare quello che sarebbe il suo compenso settimanale ci ha pensato Dagospia: ecco la cifra.

Quando guadagna Wilma Goich al GF Vip: svelato il compenso settimanale della concorrente

Wilma Goich è una delle concorrenti del GF Vip 7, ma non solo. È una delle protagoniste assolute di questa edizione, dove ha dimostrato sin da subito di avere carattere e di non mandarle a dire. Ha aperto anche il suo cuore, raccontandosi senza filtri e condividendo col pubblico il dolore per la morte della figlia Susanna, avvenuta due anni fa a causa di una brutta malattia. Ha parlato anche del suo ex marito Edoardo Vianello, rivelando alcuni episodi inediti, che le hanno lasciato profonde ferite.

Un’avventura che, con ogni probabilità, durerà ancora a lungo, quella di Wilma in casa: la cantante è una delle più amate dai vipponi, che quasi sempre la inseriscono tra i nomi dei preferiti e, di conseguenza, non la nominano praticamente mai per l’eventuale eliminazione. Ma quanto guadagna Wilma Goich con la sua partecipazione al GF Vip?

Stando a quanto ha rivelato nelle scorse settimane Dagospia, la cantante percepirebbe un compenso di 9 mila euro a settimana. Una cifra decisamente notevole, che si avvicina a quella che, sempre secondo Dagospia, spetterebbe invece alla nuova opinionista in studio di questa edizione, Orietta Berti: la cantante guadagnerebbe 10 mila euro a puntata.

Un’esperienza stellare in tutti i senti per Wilma Goich, che a 77 anni sta dimostrando di avere grinta e forza da vendere. E voi, state seguendo l’avventura dei vipponi nella casa più spiata del nostro piccolo schermo? Chi riuscirà ad arrivare fino in fondo, spuntandola su tutti e conquistando il gradino più alto del podio?