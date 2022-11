“Il mio bellissimo miracolo”, l’attrice mamma per la prima volta tramite la maternità surrogata 

“Il mio bellissimo miracolo”, l’amatissima attrice ha annunciato la lieta notizia: diventata mamma tramite maternità surrogata

Attrice, sceneggiatrice, comica. Con il suo curriculum artistico si presenta al pubblico come uno dei personaggi più amati nel mondo dello spettacolo. Conosciuta ed amatissima, proprio di recente ha dato al mondo social una bellissima notizia: è diventata mamma per la prima volta.

La strada da lei intrapresa per diventare mamma non è quella che tutti immaginano perché l’attrice ha scelto di intraprendere il cammino verso la maternità tramite madre surrogata, ovvero una modalità di procreazione assistita che prevede che sia un’altra donna a portare avanti la gravidanza per l’altra. E così, attraverso questo cammino che ha richiesto del tempo e tanto impegno, oggi l’attrice può presentare al mondo la sua piccola.

L’attrice è diventata mamma per la prima volta tramite maternità surrogata: è nata Royce Lillian

Qualche mese fa ha fatto coming out ed ha presentato a tutti la sua fidanzata, con la quale oggi sembrerebbe condividere un momento pieno di felicità! Rebel Wilson con uno scatto sui social in cui immortala la piccola Royce Lillian, ha fatto conoscere al mondo la sua prima figlia avuta tramite maternità surrogata. Gioia incontenibile per il momento che sta vivendo. L’amatissima star di ‘Pitch Perfect’ ha intrapreso una strada che si colora di rosa, tenendo tra le braccia la sua piccolina nata una settimana fa. “Non riesco nemmeno a descrivere l’amore che provo, è un bellissimo miracolo“, ha detto Rebel Wilson ancora incredula per ciò che è riuscita a compiere.

Non sono mancati naturalmente i ringraziamenti alla donna che ha permesso tutto questo. Di fatti, l’attrice si è mostrata vicina ed assolutamente solidale. “Sono stati anni di lavoro, ma in particolare volevo ringraziare la mia splendida madre surrogata che l’ha portata in grembo e l’ha fatta nascere con tanta grazia e cura“, ha scritto l’attrice in un post in cui si racconta al pubblico ed ha aperto questa pagina del suo privato al mondo. “Grazie per avermi aiutato a creare la mia famiglia. E’ un dono incredibile. Il miglior regalo“, ha scritto e concludendo il suo messaggio l’attrice ha espresso il suo massimo sostegno e rispetto nei confronti di tutte le donne. Ad oggi, non potrebbe chiedere di meglio!