Non indovinereste mai chi tornerà in studio a Uomini e Donne: si tratta proprio di lui; un clamoroso ritorno che farà molto discutere.

I colpi di scena, a Uomini e Donne, non mancano mai, ma negli ultimi giorni è accaduto davvero di tutto. Come sappiamo, le puntate trasmesse ogni giorno su Canale 5 non sono in diretta, ma trascorrono diversi giorni tra la registrazione e la messa in onda.

E, a proposito di registrazioni, in una delle ultime, che si è tenuta qualche giorno fa, è successo qualcosa di impensabile. Ben tre protagonisti assoluti della trasmissione hanno lasciato lo studio, ma, in compenso, qualcuno è tornato. Un grande protagonista del trono Over, assente nei primi mesi, è tornato del parterre. La sua presenza non passerà inosservata e siamo certi che farà molto discutere… soprattutto Tina Cipollari! Scopriamo di chi si tratta e cosa accadrà.

Il cavaliere del trono Over tornerà a Uomini e Donne: anticipazione clamorosa

Se siete appassionati di Uomini e Donne e non temete spoiler sulle prossime puntate, siete nel posto giusto! Nello studio del dating show di Canale 5 sta per scoppiare una vera e propria bomba, o meglio più di una. Iniziamo con gli ‘addii’ al programma, uno con lieto fine, l’altro meno.

A grande sorpresa, nelle recente registrazione di UeD, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato il programma insieme. La frequentazione tra la dama bresciana e il cavaliere salernitano era ripartita da poco, con moltissimi dubbi da parte di Ida. Che, però, a quanto pare ha deciso di lasciarsi andare e vivere questa storia a telecamere spente. Sarà la volta buona per lei? In attesa di scoprirlo c’è un’altra notizia di abbandono, stavolta non positiva: Federica Aversano ha lasciato il trono.

Dopo l’esperienza da corteggiatrice, Federica aveva scelto di rimettersi in gioco come tronista, ma la difficoltà per presenziare in studio, unite al fatto che nessun corteggiatore è ancora riuscito a farle provare forti emozioni, l’hanno spinta a mollare. Un brutta notizia per i fan di Federica, alla quale non possiamo che augurare il meglio. Ma ecco che arriva la terza notizia ‘bomba’: dopo due addii, un clamoroso ritorno.

Nel parterre maschile del trono Over è tornato proprio lui, Biagio Di Maro, uno dei cavalieri più chiacchierati del programma. Uno di quelli a cui l’opinionista Tina Cipollari crede davvero molto poco! Come riportato da Uomini e Donne Classico e Over, il cavaliere campano tornerà nella trasmissione, dopo essere stato assente per tutta la prima parte di questa nuova stagione. Biagio spiegherà i motivi della sua assenza?

Non ci resta che attendere la messa in onda di questa esplosiva registrazione per scoprire tutti i dettagli del trono più famoso della nostra tv. Voi state seguendo le nuove puntate?