“A volte non avevo soldi per uscire”: l’attore parla della sua vita prima del successo

“A volte non avevo soldi per uscire”: l’attore parla della sua vita prima di diventare famoso.

Oggi il mondo dello spettacolo è immenso e contiene al suo interno migliaia di ruoli diversi, come per tutti gli altri lavori. Negli anni sicuramente c’è stato un cambiamento che ha interessato non solo questo mondo in sè ma anche la televisione. Questa ha subito delle modifiche importanti dovute ai tempi e alle nuove tecnologie che sono nate.

Rispetto a molti anni fa alcune figure prima di spicco oggi non ci sono più e ne sono state create di nuove. Questo cambiamento ha interessato anche i personaggi che hanno portato avanti lo spettacolo. In questi anni si sono affermati molti attori, attrici, conduttori e conduttrici, showgirl e così via: sono tantissimi i ruoli da citare e con essi chi li assume. Ovviamente non si diventa attore da un momento all’altro, c’è bisogno di una fase di preparazione che porta ad una maggiore consapevolezza e formazione del talento che si possiede.

Molti personaggi prima di diventare famosi hanno fatto molta strada e per qualcuno non è sempre stato facile. Un amatissimo attore ha raccontato in un’intervista a Verissimo i sacrifici fatti prima del successo che poi l’ha avvolto completamente.

L’amatissimo attore ha raccontato in un’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo la sua vita prima di diventare famoso. Ha spiegato quello che ha fatto fino ad arrivare ad oggi, al tempo in cui non ha bisogno più di presentazioni dato che la popolarità lo circonda non solo dall’Italia ma anche da altri Paesi.

Salvatore Esposito che è diventato super noto grazie al ruolo di Genny Savastano nella serie televisiva Gomorra, ha parlato dei tanti sacrifici che lui e la sua famiglia hanno fatto ancora prima di diventare famoso nel mondo dello spettacolo. Ha spiegato che quando studiava recitazione a Roma i suoi genitori ne hanno fatto tantissimi. Racconta che qualche volta con i suoi compagni inventava scuse per non uscire ma in realtà il motivo del suo rifiuto è che non aveva soldi: “A volte con i miei compagni di Accademia mi inventavo scuse per non uscire, ma in realtà non avevo soldi”.

Dice che insieme alla sua famiglia sapeva che il ruolo di Genny era una grossa opportunità ma i suoi genitori gli hanno sempre fatto capire di volare basso, perchè basta veramente un attimo per perdersi anche nel successo. Salvatore Esposito ha raccontato tutto questo ai microfoni di Silvia Toffanin, come riporta la pagina di Verissimo, e qui è tornato con la mente e le parole alle difficoltà e ai sacrifici fatti in passato che l’hanno portato dov’è oggi.