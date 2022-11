Lo faceva per mangiare gratis al McDonald’s: “Senza un euro”, la confessione del cantante

Lo faceva per mangiare gratis al Mc Donald’s, la difficile confessione del cantante: “Senza un euro”, ecco cosa ha raccontato

Un retroscena che di cui nessuno fino ad ora era a conoscenza e che l’amatissimo cantante ha reso noto attraverso un post sui social in cui racconta di un momento di vita non molto semplice.

Classe ’93, il giovane cantante cresciuto nel quartiere milanese Baggio dal 2011 ad oggi è divenuto un volto noto nel panorama musicale italiano. Con i suoi primi brani si è fatto conoscere per poi arrivare ad essere una voce inserita nelle classifiche musicali dei brani più ascoltati. Ad oggi vanta un numero di fan davvero altissimo e ne sono testimonianza i numerosissimi followers che riempiono il suo canale social e che lo seguono nelle sue avventure e ne acclamano i successi. Tuttavia, appena un giorno fa il noto cantante ha reso noto a tutti un retroscena che risale agli anni in cui era bambino che nessuno avrebbe immaginato. Le difficoltà economiche si erano fatte sentire. “Senza un euro” scrive nella didascalia del post in cui insieme alla confessione di una vita passata fa un annuncio importante.

“Senza un euro”: la confessione del cantante spiazza tutti

La passione per la musica scorre nelle sue vene, sin da quando era bambino ha nutrito e custodito il suo grande sogno per poi renderlo realtà. Ghali è il giovane cantante milanese che con i suoi brani è riuscito ad ottenere il successo attraverso la sua passione.

Il noto cantante rapper nelle ultime ore ha fatto sui social una confessione inaspettata raccontando un retroscena che non avremmo certamente immaginato. Spesso pensiamo che i volti noti ed amati nel mondo artistico abbiano avuto un passato felice privo di difficoltà per arrivare dove li vediamo adesso. Ebbene, non è così. Ciò che li ha spinti ad arrivare al successo è stata la loro passione, ma i retroscena difficili e drammatici non sono mancati anzi forse in alcune situazioni sono anche stati una spinta verso una svolta!

Attraverso un post all’interno del quale ha annunciato una nuova sponsorizzazione, il cantante Ghali ha aperto le porte del passato lasciando venir fuori un retroscena. “Ricordo come se fosse ieri quando andavo da Mc Donald’s senza un euro a cercare scontrini per terra e appena trovato quello giusto andavo in cassa dicendo ‘Mi scusi sto aspettando il mio panino’ il cameriere gentilissimo e distratto dal resto della fila mi serviva subito il panino”, ha raccontato il cantante. Ghali ha concluso il post con una frase che può essere tratta da esempio per tutti noi. Il cantante ci insegna che tutto si può realizzare per riscattare il proprio passato. “Riscattare il mio passato e trarne vantaggio per me è tutto”.

