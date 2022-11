La villa di Elisabetta Canalis è un sogno: dalla zona relax alla cucina, tutti gli spazi hanno un colore predominante

Avete visto dove vive Elisabetta Canalis? La sua villa è un sogno, in tutti gli spazi c’è un colore predominante.

Elisabetta Canalis da diversi anni vive a Los Angeles insieme a suo marito, Brian Perri, chirurgo italo-americano e a sua figlia, Skyler Eva. L’Italia è il paese che l’ha vista nascere e crescere e soprattutto l’ha vista esordire nel mondo dello spettacolo. Da quando è diventata nota ne ha fatta di strada, diventando super famosa e amata.

La ricorderete giovanissima quando salì sul bancone di Striscia la notizia nel 2002, come velina mora insieme a Maddalena Corvaglia. Un inizio che ha portato all’ampliarsi di una carriera tutta da incorniciare. Vive a Los Angeles ma fa spesso ritorno nel bel paese dove sono ad attenderla i suoi familiari e gli amici ma anche tantissimi impegni lavorativi.

Il successo ha fatto sì che anche sui social divenisse molto nota tant’è che il suo canale è seguito da milioni di persone. Qui condivide molto della sua vita privata e professionale. In alcune foto è possibile scorgere alcuni spazi della sua casa: una villa da sogno che si trova a Los Angeles, dove si è stabilita.

La villa di Elisabetta Canalis lascia tutti senza parole: dalla cucina alla zona relax, ecco tutti gli spazi

Sui social è seguita da oltre 3 milioni di follower e sono migliaia le foto condivise. Nei suoi magnifici scatti possiamo ammirarne la bellezza e il suo sorriso che sembra fare da sfondo a tutte le immagini. Elisabetta Canalis è una grande sportiva e lo mostra sempre sul suo profilo dove condivide le attività che svolge.

Ma nelle foto, i fan più attenti, avranno notato alcuni dettagli della sua casa. Avete mai visto la villa dove abita la showgirl insieme a suo marito e a sua figlia? E’ un sogno! Ci colpisce il fatto che in quasi tutte le stanze e gli angoli ci sia un colore predominante, il bianco. Questo abbraccia le pareti e anche l’arredamento che appare molto moderno. La sua dimora si struttura su due piani: la cucina è composta da un’isola centrale con un ripiano di marmo e in basso troviamo degli scaffali interni con dei libri.

Ci sono le scale, nella foto, che portano al piano inferiore. Notiamo inoltre un quadro e una televisione alla parete. Il pavimento è coperto da un parquet di legno. I colori non sono forti e tutto è in linea con gli ambienti.

A colpire è la parte esterna: c’è un giardino immenso arricchito con sedie, poltroncine, cuscini e c’è anche una grande piscina. Questo sembra il posto giusto per allenarsi e per trovare un po’ di ristoro, non trovate?