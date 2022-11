“Presto in sei”: l’amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne aspetta il quarto figlio; l’annuncio fa impazzire i fan.

L’indiscrezione era trapelata sul web da diversi giorni ma solo nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale: una delle corteggiatrici più amate della storia di Uomini e Donne è incinta! E non per la prima volta…

L’ex volto di Canale 5, oggi famosissima influencer, è in attesa del suo quarto bebé. “Presto in sei”, ha scritto in apertura del suo ultimo post su Instagram, attraverso il quale ha annunciato la meravigliosa notizia a fan, amici e colleghi. Un post che è stato letteralmente invaso da migliaia e migliaia di messaggi di auguri: chi sono i futuri genitori? Ve lo sveliamo subito!

Quarto figlio in arrivo per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: la famiglia si allarga ancora

Una coppia nata in tv, un amore che cresce sempre di più. Si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne nel 2014 e, a distanza di otto anni, sono sposati e hanno costruito una famiglia meravigliosa… che si allarga sempre di più!

Beatrice Valli e Marco Fantini stanno per diventare genitori del loro terzo bebè, il quarto per l’ex corteggiatrice, che era già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione. Una notizia splendida per i fan dei ‘Vallini’, una delle coppie più amate della storia della trasmissione di Canale 5. Attraverso i rispettivi canali di Instagram, la coppia ha scritto: “Tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente”, spiegando di aver atteso il momento giusto per rendere nota la novità. L’ex corteggiatrice non nasconde di aver iniziato questo percorso non nel migliore dei modi, probabilmente per via dei problemi di salute con cui ha dovuto fare i conti nei mesi scorsi: a settembre, Beatrice ha parlato del suo deficit vestibolare, a causa del quale è finita anche in ospedale.

La gioia, però, scaccia via ogni brutto pensiero: “Abbiamo iniziato questo percorso non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!“. Una gioia immensa per Beatrice e Marco, ma anche per i tantissimi fan che, sin dal 2014, seguono la coppia con infinito affetto. Una pioggia di auguri ha invaso i ‘Vallini’ e, tra i commenti, spuntano tanti volti noti: da Aurora Ramazzotti, anche lei in dolce attesa, a Elettra Lamborghini, da Paola Di Benedetto a Costanza Caracciolo.

Il bambino o bambina in arrivo sarà il terzo per Marco e Beatrice, già genitori di Bianca e Azzurra. Non possiamo che unirci a tutti e mandare a questa coppia i nostri migliori auguri di cuore per questa dolcissima novità! Arriverà un altro fiocco rosa o ‘Alle’ avrà presto un fratellino?