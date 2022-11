Lo racconta dopo anni: “Io e Maria De Filippi non ci siamo parlate”, tutta la verità dopo la furiosa lite in tv

A distanza di anni, l’amato personaggio ha raccontato un retroscena shock su Maria De Filippi: salta fuori una verità clamorosa.

Attualmente sul piccolo schermo con Uomini e donne, Amici e Tu si que vales, Maria De Filippi si conferma ancora una volta tra le ‘signore’ della televisione italiana più amate. Esordita sul piccolo schermo qualche anno dopo il suo primo incontro con Maurizio Costanzo, la conduttrice è riuscita facilmente a farsi un nome in questo mondo, diventando ad oggi tra i volti nostrani più amati.

Chi ha lavorato o lavora ancora adesso con Maria De Filippi descrive la conduttrice italiana come una che sa il fatto suo e con cui si può facilmente avere a che fare. Certo, anche lei ha i suoi momenti di sfogo – e proprio recentemente ne abbiamo avuto conferma nello studio di Tu si que vales – ma per il resto la padrona di casa di Amici riesce sempre a mettere a proprio agio tutti coloro che lavorano con lei fianco a fianco.

A proposito di Maria De Filippi, sapete che proprio recentemente è stato raccontato un retroscena davvero shock? L’amato personaggio tv, infatti, ha raccontato di avere avuto una furiosa lite con lei e di non averle parlato per un po’ di tempo.

Tutta la verità sulla lite con Maria De Filippi in diretta tv: l’ha raccontato dopo anni

È sempre accomodante e poco incline al ‘litigio’, ma quando Maria De Filippi perde le staffe non ce n’è davvero per nessuno. Ricordate, infatti, cosa accadde nel Marzo del 2020 durante una puntata di Amici? La padrona di casa si scontrò fortemente con Alessandra Celentano, rivolgendole delle parole che non passarono affatto inosservate. Se, però, si è sempre creduto che tra le due non fosse successo nulla e che subito si fossero chiarite, ad oggi salta fuori una verità che lascia tutti senza parole. A distanza di quasi 3 anni dall’accaduto, infatti, la maestra di danza classica non solo ha raccontato di essere rimasta male per le parole rivolte dalla conduttrice, ma anche di non averle parlato per un po’ di tempo.

“Io non capisco cosa fai ad Amici, perché non dirigi la Scala? Umanamente, non sai rapportarti con un ragazzo”, disse Maria De Filippi ad Alessandra Celentano dopo l’abbandono di Javier dallo studio. Parole che, da come si può chiaramente comprendere, hanno particolarmente ferito la maestra di danza classica tanto da non rivolgerle un po’ la parola. A raccontarlo, è stata la diretta interessata a Francesca Fagnani durante l’ultima puntata di Belve.

Nel corso della sua recentissima intervista a Francesca Fagnani, la ‘temutissima’ insegnante di danza classica si è ampiamente sbottonata. Non solo ha rivelato il motivo per cui è finita il suo matrimonio, ma ha anche rivelato un inedito retroscena sul suo rapporto con la De Filippi. “Quando Maria mi ha detto quelle cose, ci sono rimasta male. Poi non ci siamo parlate per un po’, mi sembra, in quel periodo. E poi ci siamo chiarite”, ha detto, ricordando cos’è accaduto dopo la furiosa lite in tv.

Ve lo sareste mai immaginati?