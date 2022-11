Copia snippet di codice

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la rivelazione arriva in diretta; le parole della showgirl al Maurizio Costanzo Show.

È andato in onda ieri sera, in seconda serata su Canale 5, il sesto appuntamento con la nuova edizione di Maurizio Costanzo Show. Come sempre, sul palco del talk show più famoso della tv, sono intervenuti tantissimi ospiti, tra cui Belen Rodriguez.

La showgirl argentina, attualmente al timone de Le Iene e Tu si que vales, ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita, non tirandosi indietro davanti alle domande sulla sua attuale situazione sentimentale. “Come va con De Martino?”, ha chiesto Maurizio Costanzo alla sua ospite. Che ha risposto così.

Belen Rodriguez, la rivelazione su Stefano De Martino: “Anche se ci lasceremo…”

Un botta e risposta che non è passato inosservato, quello tra Belen Rodriguez e Maurizio Costanzo Show. Ospite alla puntata di ieri, venerdì 11 novembre 2022, del Maurizio Costanzo Show, la showgirl argentina ha parlato del ritrovato amore con Stefano De Martino. “Con De Martino come va? Hai presente De Martino?”, chiede con ironia il giornalista e conduttore.

“Ma guardi, lo ricordo vagamente…”, risponde Belen, che prontamente aggiunge: “Va molto bene, hai fatto bene a chiedermelo. Va tutto bene, a casa tutto bene!” La Rodriguez non lascia spazio a dubbi, ai pettegolezzi dei giornali e rassicura tutti sul prosieguo della storia con il suo “ex” marito. Con il quale ha intenzione di volare in Argentina, la prossima estate: “È da un po’ che non ci vado, infatti ci volevo andare questo Capodanno ma non riesco per lavoro. Ma ci andremo ad Agosto, con De Martino.. anche se ci lasceremo, lo costringerò”. Queste le parole di Belen che, col suo solito sorriso meraviglioso, ha rivelato parte dei progetti per la prossima estate, da realizzare insieme alla sua dolce metà.

Nel corso della puntata, la conduttrice ha deliziato il pubblico con diverse esibizioni canore e ha parlato anche del piccolo Santiago, il suo primogenito, nato proprio dall’amore con Stefano nell’aprile del 2014. “Ormai è un ragazzino, anche se dorme ancora con noi. Sta divinamente. Cosa pensa di noi? Quello che deve pensare, che siamo due matti, ma per bene però.”

Un (secondo) ritorno di fiamma che ha fatto battere il cuore dei fan della coppia, che non si erano mai rassegnati fino in fono alla fine del loro amore. E proprio per i fan c’è una meravigliosa notizia. Belen e Stefano torneranno insieme sul palco a Napoli, a Piazza Plebiscito, in occasione del Capodanno 2023. Tre giorni di musica e spettacoli comici, con tanti artisti ed ospiti d’eccezione, tra cui, appunto, l’amatissima coppia.

E voi, avete seguito la puntata di ieri del Maurizio Costanzo Show? La prossima andrà in onda il prossimo venerdì, come sempre in seconda serata, su Canale 5.