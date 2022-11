“Ho fatto pensieri drammatici e pericolosi”: il cantante confessa cos’è accaduto dopo quell’incidente

Copia snippet di codice

“Ho fatto pensieri drammatici e pericolosi”: l’amatissimo cantante ha confessato in un’intervista cosa gli è accaduto dopo l’incidente di qualche anno fa.

La vita è imprevedibile, spesso siamo colpiti da qualcosa che è più grande di noi e ci risulta quasi impossibile uscirne. E’ difficile riprendersi e anche quando c’è la salita le cadute continuano ad esserci, facendoci più volte crollare. E’ quello che è accaduto all’amatissimo cantante che in un’intervista ha spiegato cos’è successo dentro di lui e attorno dopo l’incidente che l’ha visto coinvolto.

In quell’incidente una donna ha perso la vita. L’artista ha confessato di essere caduto in depressione, circondato da un momento buio e quell’evento ha avuto delle forti ripercussioni su se stesso. Dice di aver perso il contatto con la realtà, di aver capito cosa vuol dire vivere senza poter aderire al reale. La sua mente ha sentito il bisogno di scriverla. Oggi spiega che lotta costantemente e deve essere sicuro che le cose che vede e sente stanno accadendo davvero, per riuscire a superare quel distacco.

Quell’incidente del 2018 lo ha profondamente segnato e nel periodo di tempo in cui la sua vita e la sua carriera hanno trovato il bottone di spegnimento, racconta di aver fatto pensieri drammatici e pericolosi: ancora oggi combatte per avere la certezza che tutto quello che vede intorno sia vero.

“Ho fatto pensieri drammatici e pericolosi”: il cantante ha raccontato cos’è successo dopo l’incidente

In un’intervista a Belve ai microfoni di Francesca Fragnani, il cantante ha raccontato cos’è successo negli ultimi anni nella sua vita. Anni in cui il buio ha preso il sopravvento e in cui nonostante abbia cercato di riprendersi ha vissute nuove cadute. Nel 2018 si è trovato coinvolto in un’incidente in cui una donna, Rosanna Colia, ha perso la vita. Da allora si è spento e ha avvertito un forte distacco dalla realtà.

Michele Bravi è caduto in depressione, quel terribile evento ha avuto fortissime ripercussioni su di lui e sulla sua vita: “Oggi lotto costantemente: devo essere sicuro che le cose che vedo e che sento esistono davvero. Non riuscivo a parlare e sì, ho fatto pensieri drammatici e pericolosi”. Il cantante ha raccontato che pensava fossero tutti in un sogno e che l’unico modo per svegliarsi e riprendersi era che tutti dovessero annientarsi.

Ha confessato di aver fatto pensieri drammatici e pericolosi tanto da aver sperato che le persone che più amava morissero con lui. Ha pensato di averle fatte cadere in un incubo, lo stesso che stava vivendo sulla sua pelle. Negli ultimi anni Michele ha dovuto lottare costantemente per ritrovare quella realtà perduta, che non riusciva più a sentire. Ancora oggi dice che lotta perchè deve essere sicuro che le cose che vede e sente esistano davvero.