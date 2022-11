“Ho 80 anni”, la new entry a Uomini e Donne sconvolge tutti: sembra molto più giovane, nessuno ci può credere

Copia snippet di codice

“Ho 80 anni”, la new entry del trono Over di Uomini e Donne sconvolge tutti: sembra molto più giovane, nessuno ci può credere.

A Uomini e Donne, si sa, c’è chi viene e che chi va! I continui nuovi arrivi in studio, sia per quanto riguarda il trono Over che quello Classico, non fanno altro che aggiungere ‘pepe’ al programma, che ogni giorno tiene incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori. E proprio una delle ultime new entry ha letteralmente lasciato tutti senza parole.

La signora Michela si è presentata in studio per conoscere Alessandro, uno dei cavalieri più amati del parterre maschile degli Over. La scelta della dama ha colpito tutti per via dell’età di Alessandro, che ha 92 anni. Nessuno, però, immaginava l’età di Michela: “Io ho 80 anni!”, ha rivelato Michela, giustificando così la sua decisione di approdare in studio per lui. Le parole della dama hanno sconvolto tutti, poiché sembra davvero molto più giovane: l’avete vista? Resterete di stucco!

Uomini e Donne Over, Michela ha 80 anni ma ne dimostra molti di meno: stupore in studio

Alessandro Rausa, 92 anni, è uno dei protagonisti assoluti del trono Over di Uomini e Donne. Appurato che con la signora Pinuccia non ci sia nulla in più di un’amicizia, in studio per lui sono arrivate nuove dame per conoscerlo. E una in particolare ha attirato l’attenzione di tutti. “La signora Michela mi sembra giovanissima”, ha esordito Gianni Sperti, non appena la donna è entrata in studio. “Michela ti sei accertata bene, hai chiesto di Alessandro lui o quell’altro?”, ha seguito Tina Cipollari. A questo punto, la rivelazione della nuova dama: “Si sono per lui, io ho 80 anni!”.

Le parole di Michela hanno sconvolto tutti, nessuno avrebbe mai indovinato la sua età. “Mi studiano anche i medici, perché non riescono a capire come mai. Ho tanti parenti centenari o che sono morti ultracentenari. Abbiamo un DNA particolare, siamo tutti così in famiglia”, aggiunge la new entry, che viene invasa dalle domande ironiche di Tina. “Ma da dove vieni? Da Milano? Io mi voglio trasferire a Milano allora!”.

L’opinionista continua chiedendo informazioni sull’alimentazione di Michela, che senza esitare rispondo : “Non bevo caffè perché non mi piace, bevo tè o caffè d’orzo. Bevo, mangio tutto, cioccolato, pasticcini. Faccio palestra, faccio di tutto”. Al centro studio, Michela ha raccontato di essere divorziata e di aver avuto, poi, una relazione durata 33 anni.

E non manca la frecciatina di Tina a Gemma Galgani: “Io non è che vorrei fare un paragone, però rispetto ad altre signore, tu a 80 anni sembri la figlia… senza fare nomi ovviamente…”. Il ‘debutto’ in trasmissione finisce bene per Michela: Alessandro ha accettato di iniziare una conoscenza con lei. Nuovo amore in arrivo?