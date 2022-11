Com’era Elodie anni fa: vedere questa foto del passato vi lascerà senza parole

Copia snippet di codice

Ricordate com’era Elodie anni fa? In questa foto del passato noterete il cambiamento della cantante.

Nelle ultime settimane Elodie è al centro del gossip per la sua relazione con Andrea Iannone. Inizialmente, nonostante fossero stati paparazzati più volte insieme, anche in atteggiamenti molto intimi, mentre si davano abbracci e carezze, in qualche modo avevano cercato di tenere ‘nascosto’ questo legame. Man mano che passavano i giorni è stato sempre più difficile tenerlo da parte.

Sono apparse sempre più foto insieme e nelle immagini in cui si baciano i dubbi vengono completamente cancellati. Tra la cantante e il pilota c’è qualcosa e gli ultimi scatti in cui sono stati paparazzati lo dimostrano chiaramente: immagini in cui si scambiano dei teneri baci. Elodie ne ha anche parlato in diversi spazi, come a Verissimo, riferendosi ad un rapporto che deve ancora entrare nel vivo: è iniziata una bella frequentazione, disse al tempo, e c’è la necessità di conoscersi.

E’ sempre molto impegnata, tra concerti ed eventi. Nell’ultimo periodo si è data anche alla recitazione sorprendendo tutti i fan. La sua musica e la sua voce oggi sono amatissime. Ha cominciato a muovere i primi passi molti anni fa: noi abbiamo avuto modo di conoscerla grazie ad Amici. Ebbene, da allora ad adesso di tempo ne è passato: ricordate com’era?

Com’era Elodie anni fa, quando entrò ad Amici: in questo scatto del passato noterete il cambiamento

Elodie non passa mai inosservata, ha uno stile unico, una bellezza mozzafiato e soprattutto la sua voce arriva dritto al cuore. Ogni sua canzone arriva in alto nelle classifiche musicali e molte volte diventa anche un ‘tormentone’. E’ spesso al centro dell’attenzione, non solo per la sua musica ma anche il gossip gira intorno a lei.

La relazione con Marracash ha fatto tanto parlare. Dopo essere stati insieme diverso tempo si sono separati, poi c’era stata una riappacificazione fino alla rottura. Dopo la fine del rapporto la cantante ha sempre speso belle parole per l’artista, considerandolo tra le persone importanti della sua vita. Oggi ha cominciato una frequentazione con Andrea Iannone, frequentazione che sembra andare a gonfie vele. Sono stati fotografati più volte insieme e lei stessa, in qualche intervista, ha ammesso di aver iniziato una conoscenza. Dal suo esordio sono passati tanti anni: ricordate com’era quando entrò a far parte di Amici come allieva?

Questo è uno scatto in cui la vediamo all’interno della scuola. Elodie ha fatto parte della quindicesima edizione dove si è classificata al secondo posto. Da allieva di Amici portava i capelli corti e colorati, una volta fuori ha spesso cambiato acconciatura, stravolgendo il look. L’abbiamo vista con una chioma lunga, corta, di media lunghezza e ogni volta ci ha sorpreso.