Elenoire Ferruzzi, il dramma doloroso che l’ha cambiata per sempre

Elenoire Ferruzzi ha vissuto un’esperienza più che traumatica, un evento che, anche solo a sentirlo raccontato, può spezzare il cuore in mille pezzi.

Per la concorrente più irriverente del Grande Fratello Vip 7, le cose non sono sempre andate nel migliore dei modi. Il dramma di cui stiamo per parlare non riguarda il periodo di transizione, ma una questione molto più recente che l’ha a dir poco stravolta. Niente è come prima, è cambiata sia nel modo di essere, estetico ma ancor prima emotivo. Molte cose la turbano e ora non riesce più a contenere il malessere.

Stiamo facendo riferimento ad una questione gravissima, quella di un dolore che non dimenticherà mai più, e che si ripresenterà quotidianamente nella sua mente.

Non stiamo facendo riferimento al bis di due di picche da altri due gieffini (il primo quello di Luca Salatino, ex corteggiatore di Uomini e Donne, nello stesso dating show ha conosciuto Soraia, la sua fidanzata).

Non si tratta nemmeno dell’altro rifiuto, quello di Daniele Del Moro, prima amico e confidente, e poi persona che ha allontanato in malo modo. Se Elenoire Ferruzzi reagisce così, c’è una ragione.

Elenoire Ferruzzi racconta tutta la verità del malessere

Che cosa succede ad Elenoire Ferruzzi? La vita non va sempre secondo i piani (e tutti lo sappiamo fin troppo bene), specialmente quando entrano in gioco dinamiche che non si possono controllare e che non è nel potere delle vittime evitare. La verità salta fuori, e non si può più fare a meno di dire tutto.

Elenoire Ferruzzi è un’attivista del mondo LGTBTQA+, gruppo variegato che raccoglie diversi generi ed orientamenti sessuali. Lei ne è la portavoce, ma anche uno dei simboli di maggior rilievo.

Questo è dato dal suo modo di essere estroverso ma qualche mese fa tutto era diverso. Erano infatti dei tubi a tenerla in vita. Ma come è possibile? Che cosa era accaduto?

Elenoire Ferruzzi ha contratto il coronavirus. L’icona dell’universo arcobaleno ha sempre spiegato come si tratti di un’influenza strana, qualcosa che non aveva mai avuto.

Dopo aver chiesto al medico, ha iniziato a curarsi con le medicine prescritte, ma qualcosa andava decisamente storto. Si è sentita malissimo, ha chiamato i soccorsi che l’hanno trovata a terra, svenuta. E’ stata 6 mesi in ospedale, di cui 4 in coma. Tutto da allora è cambiato. Le cure ovviamente hanno fatto il loro ma il trauma le ha lasciato una paura incancellabile.

Elenoire Ferruzzi ha perso in totale ben 40 chili, rendendola a dir poco irriconoscibile, facendola sentire brutta e malandata, anche per via dei medicinali per niente leggeri.

Da allora Elenoire Ferruzzi non si è sentita più sé stessa ma un’estranea. Qualcosa che sarà difficile superare.