GF Vip, l’ex fidanzata di Edoardo Tavassi è un’attrice amatissima

GF Vip, sapete chi è l’ex fidanzata di Edoardo Tavassi? E’ un’attrice che conosciamo molto bene.

Il Grande Fratello Vip ci sta riservando non poche sorprese. I colpi di scena sembrano essere all’ordine del giorno. Ha fatto tanto discutere il caso Marco Bellavia. Il comportamento dei concorrenti nei suoi confronti è stato inaccettabile e ha portato a delle conseguenze: Ginevra Lamborghini è stata squalificata mentre Giovanni Ciacci è uscito con un televoto flash.

Il mental coach aveva parlato dei suoi problemi mentali e aveva offerto la sua mano, come per chiedere l’aiuto dei suoi coinquilini. Aiuto che non è arrivato, a parte da qualcuno. Ha poi deciso di abbandonare il gioco. In queste settimane ci sono state le prime eliminazioni e anche nuovi ingressi.

Tra i nuovi concorrenti c’è Edoardo Tavassi che abbiamo visto proprio pochi mesi fa a L’Isola dei famosi. In Honduras ha conquistato il pubblico tant’è che era tra i favoriti e i papabili vincitori. Ad un passo dalla finale ha dovuto abbandonare per un infortunio. Adesso è nella casa più spiata d’Italia ed è stato accolto dai telespettatori molto bene. E’ ironico e divertente e la sua personalità schietta e molto esuberante piace proprio tanto. Abbiamo avuto modo di conoscerlo caratterialmente a L’isola dove ha mostrato a pieno la sua personalità ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sapete che la sua ex fidanzata è un’attrice amatissima?

GF Vip, Edoardo Tavassi ha un’ex fidanzata molto famosa: è un’attrice amatissima

Edoardo Tavassi è entrato nella casa del GF Vip la settimana scorsa insieme ad altri nuovi concorrenti. Il suo ingresso è stato accolto molto bene dal pubblico: è schietto ed ironico, sempre con la battuta pronta e questo piace molto. Abbiamo avuto modo di scoprire il suo carattere a L’Isola dei famosi.

Purtroppo la sua esperienza in Honduras si è conclusa ad un passo dalla finale a causa di un infortunio ma era tra i papabili vincitori. Chissà che anche al GF Vip non concorra per la vittoria essendo amatissimo, questo è ancora presto per scoprirlo. Per quanto riguarda la sua vita privata, il concorrente ha avuto una relazione con un’attrice amatissima e nonostante sia finita ancora oggi hanno un bel rapporto: sapete chi è la sua ex fidanzata?

Edoardo ha avuto un legame con Diana Del Bufalo. Ai tempi della relazione non mancarono gli scatti insieme postati sui social. Sono apparsi sempre affiatati e uniti fino alla rottura. Oggi hanno un bellissimo rapporto di amicizia. In questi giorni proprio Tavassi ha espresso il suo interesse per Micol Incorvaia. Naturalmente si tratta di un interesse che al momento è fermo lì in attesa di scoprire se possa o meno portare ad un eventuale conoscenza fra i due.