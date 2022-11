I segni zodiacali che non amano guardare la televisione: la classifica

Copia snippet di codice

Questi segni zodiacali non accendono mai la televisione, forse non ne hanno mai comprata una. Perché tutta questa avversione? La classifica

Anche se può sembrare strano, esistono delle persone che non guardano mai la televisione. I motivi sono tanti ma ciò che accomuna questi individui è una grossa avversione nei confronti del piccolo schermo. C’è chi addirittura non ce l’ha e non l’ha mai comprata, c’è chi ne ha ancora una vecchissima con il tubo catodico e chi la usa come soprammobile. E tu, sei un amante della televisione?

Forse non lo sai, ma i nostri gusti possono essere alterati dall’appartenenza ad uno specifico segno zodiacale. In particolare, ce ne sono alcuni che non amano guardare la televisione, nemmeno quando non hanno niente da fare. Tra poco proveremo a scoprire anche i motivi di questa antipatia nei confronti della tv. Ecco la classifica dei segni zodiacali che non amano guardare la televisione, credi che il tuo segno meriti di salire sul podio? Scorri il testo verso il basso e scoprilo.

I segni zodiacali che non guardano la tv: il podio

Sagittario: al terzo posto in classifica abbiamo il segno del Sagittario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco sta vivendo un periodo pieno di cambiamenti ed ha un carattere molto particolare. Questo segno ama stare in compagnia delle persone che ama, giocando e scherzando con loro. La televisione può tenere compagnia nei rari momenti di solitudine, ogni tanto può capitare di guardare una serie televisiva ma di sicuro il Sagittario non sposterà mai un impegno personale a causa della programmazione televisiva.

Cancro: il secondo posto in classifica è occupato dal segno del Cancro. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco hanno delle abitudini abbastanza rare. Ad esempio, il Cancro spende tanti soldi per acquistare una televisione nuova ma poi la usa solo per giocare ai videogiochi. Non disprezza la tecnologia ma non conosce nemmeno la programmazione della televisione pubblica! Molto meglio invitare un amico e divertirsi insieme piuttosto che stare per ore davanti al piccolo schermo.

Toro: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Toro. Questo segno guarda la televisione ma è molto selettivo. Il Toro considera noiosa la programmazione commerciale ed sempre alla ricerca di qualcosa di speciale. Per questo motivo, se vai a casa di una persona appartenente a questo segno, potresti scoprire delle reti televisive sconosciute ma piene di trasmissioni interessanti. Al Toro interessano i temi trattati, se non c’è nulla di stimolante può tenere la tv spenta per intere settimane.