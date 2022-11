Noto attore abbandonato dalla madre, il racconto lascia senza parole: “Era troppo giovane”

Copia snippet di codice

Il noto attore ha rivelato durante il corso di una recente intervista di essere stato abbandonato da sua madre. Il racconto ha lasciato il pubblico senza parole.

Il noto attore e comico è senza dubbio uno dei più amati tra il pubblico del piccolo schermo che durante il corso di questi anni di onorata carriera è riuscito a farsi apprezzare per le diverse sfaccettature della sua personalità artistica lanciandosi sempre in nuovi ed avvincenti progetti.

Basti pensare infatti che ultimamente è tornato a fa parte del cast di Tale e Quale Show dove ricopre il ruolo di giudice. In tv infatti sfoggia sempre il suo miglior sorriso ma non tutti stanno che nel privato ha vissuto un vero e proprio dramma che lo ha segnato per il resto della sua vita e che probabilmente ripone, forse in maniera anche inconsapevole, all’interno della sua arte e dei personaggi che proprone.

A raccontare che cos’è accaduto è stato Giorgio Panariello stesso che ai microfoni de Il Corriere della sera ha voluto raccontare al pubblico che da anni lo segue l’abbandono di sua madre che era troppo giovane per poter crescere un figlio e così ha deciso di darlo via.

“Sono stato abbandonato da mia madre”: la confessione di Giorgio Panariello spiazza tutti

Giorgio Panariello ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori rivelando di aver vissuto un vero e proprio dramma in quanto è stato abbandonato da sua madre che era troppo piccola per poter garantire la giusta crescita ad un bambino. A rivelarlo, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, è stato lui stesso durante il corso di una recente intervista rilasciata ai microfoni de Il corriere della sera parlando di quest’episodio che lo ha segnato per sempre.

“Sono stato abbandonato da mia madre –ha esordito il giudice di Carlo Conti durante il corso di questa recente intervista – Che era troppo giovane per crescere un figlio“.

Il presentatore ha poi proseguito rivelando un altro aspetto di cui non aveva mai parlato prima di questo momento.

“Non ho mai saputo chi fosse mio padre…”

La dichiarazione ha veramente spiazzato tutti, pubblico e conduttore incluso, gettando un fascio di luce su un passato veramente difficile di una persona che oggi invece ci regala tante risate.

Giorgio Panariello ha concluso dunque l’intervista mostrando al pubblico come dietro al suo leggendario sorriso che sfoggia sempre in tv e sul palcoscenico si celi un dolore profondissimo.