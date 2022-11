La sua bellezza non è sfuggita, ma com’era Oriana Marzoli prima del successo? Spunta lo scatto di anni fa

Copia snippet di codice

La bellezza di Oriana Marzoli non è assolutamente passata inosservata, ma sapete com’era prima del successo in tv? Eccola in questo scatto.

È stata tra le ultime new entry della casa del GF Vip, eppure Oriana Marzoli è stata tra gli ultimi entrati che subito ha messo tutti d’accordo. Sarà stato per il suo carattere bello peperino o per la sua spigliatezza, fatto sta che la giovane venezuelana si è facilmente fatto notare. Ed Antonino Spinalbese ce ne davvero da la conferma!

Se il suo carattere non è assolutamente passato inosservato nella casa del GF Vip, nemmeno la sua bellezza è stata da meno. Originaria di Caracas ma cittadina madrilena, la giovane Marzoli ha ampiamente catturato gli occhi su di sé per il suo fascino e la sua eccentricità. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima del successo? Nonostante la giovanissima età, Oriana ha raccontato di aver partecipato a diversi programmi televisivi spagnoli di successo e di essere diventata famosissima, ma com’era prima di tutto questo?

Spulciando il suo canale Instagram, sul quale è amatissima, abbiamo rintracciato un suo scatto del passato. Era esattamente il 2014 ed Oriana si trovava a piazza Navona sorridente: com’è cambiata, però, da allora? Vediamo insieme com’era Oriana Marzoli prima del successo.

Com’era Oriana Marzoli prima del successo? Questa immagine vi lascerà senza parole

Così come il suo ex fidanzato, anche Oriana Marzoli non è assolutamente sconosciuta al mondo della tv, nonostante si sia maggiormente concentrata in programmi spagnoli, e ai social. Oltre ad essere un’affermata influencer madrilena, infatti, la giovane trentenne è anche una partecipante attiva dei reality del suo paese ed un volto amatissimo da tutti. Insomma, l’attuale concorrente del GF Vip ha tutte le carte in regola per continuare a cavalcare la cresta dell’onda, non trovate?

Se proprio recentemente, vi abbiamo mostrato un vecchio scatto di Elodie e vi abbiamo messo in mostra la sua trasformazione nel corso degli anni, adesso non possiamo fare a meno di parlarvi di Oriana. Attualmente nella casa del GF Vip, la venezuelana si è dimostrata un vero e proprio vulcano. E dubitiamo seriamente che il suo percorso a Cinecittà possa essere inosservato. In attesa di scoprire come andrà a finire e, soprattutto, se la passione con Antonino Spinalbese scoppierà oppure no, siete curiosi di sapere com’è cambiata nel corso degli anni?

Oggi Oriana Marzoli è decisamente bellissima, ma com’era prima del successo in tv? Guardate insieme a noi questo scatto del passato, vi assicuriamo che resterete davvero senza parole.

Saranno trascorsi poco meno di 10 anni da questo scatto, eppure si vede chiaramente che Oriana non è affatto cambiata negli anni. Appena ventenne all’epoca, la Marzoli continua a vantare di una bellezza invidiabile. Siete d’accordo?