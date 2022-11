“Picchiata fino a farla finire in coma”: dramma senza fine per la nota stella della tv

Copia snippet di codice

La nota stella della tv si è lasciato andare ad un’inedita confessione durante il corso della diretta, rilasciando così un’intervista che ha lasciato tutti quanti senza parole. Nessuno avrebbe mai immaginato questo periodo buio della sua vita.

La nota stella del piccolo schermo degli italiani si è sempre mostrata felice e sorridente, ma dietro questa apparente felicità si cela un dolore di cui nessuno è a conoscenza. Prima di questo momento, infatti, si è sempre mostrato un po’ restio a parlare del suo privato ma ora ha deciso di voler fare il grande passo e di raccontarsi come mai prima di questo momento.

Per farlo ha scelto il salotto televisivo di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, rivelando di aver vissuto un vero e proprio dramma che ha condizionato senza alcun dubbio non solo il suo passato ma anche il suo presente e probabilmente avrà un impatto anche sul futuro in quanto episodi del genere difficilmente possono essere cancellati o dimenticati.

Luca Tommasini a Oggi è un altro giorno si è raccontato senza filtri, parlando per la prima volta al grande pubblico che da anni lo segue il dolore provato nel vedere sua madre vittima di violenza da parte del marito.

Luca Tommassini a cuore aperto, non l’aveva mai detto prima: confessione strappalacrime

Luca Tommassini non è solito parlare della sua vita privata, sfoggiando sempre il suo sorriso migliore per fare in meno che i suoi fedeli telespettatori possano concentrarsi sul suo operato artistico che su altri aspetti. Ora però ha voluto condividere con loro inediti passaggi della storia della vita che non aveva mai rivelato prima di questo momento, lasciando tutti quanti senza parole perché mai avrebbero immaginato avesse vissuto un simile dolore nel suo passato.

“Papà l’ha picchiata talmente tanto che è finita in coma” ha esordito durante il corso dell’intervista rilasciata nel salotto televisivo di Rai 1, lasciando senza parole tutto il pubblico del piccolo schermo degli italiani. “Era contrario a tutto, non gli stava bene niente” ha subito aggiunto, rivelando maggiori dettagli in merito al dramma senza fine vissuto durante i primi anni della sua vita. “Era abbastanza violento, mi diceva ‘Ti ammazzo!’” ha poi concluso lasciando tutti di stucco.

Il dramma di Luca Tommasini è un dolore dunque ancora forte, quasi tangibile che vive dentro di sé e che, ad oggi, ha un forte impatto nel suo presente. Speriamo non sul suo futuro.