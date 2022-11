Rosanna Banfi tumore, il gesto del marito è d’applausi: non tutti l’avrebbero fatto

Copia snippet di codice

Rosanna Banfi, figlia del noto attore Lino Banfi, ha avuto un tumore e non molto tempo fa si è lasciata andare ad un confessione su un gesto fatto da suo marito in quel periodo che ha scatenato gli applausi tutto il pubblico presente in studio.

Rosanna Banfi è una delle attrici più apprezzate e amate dal pubblico del piccolo schermo che si è affezionato a lei non solo per i personaggi a cui ha dato vita durante il corso di questi anni ma anche per la sua toccante storia. Come gli utenti della rete più attenti sapranno bene, la figlia di Lino Banfi ha avuto un tumore che le ha drasticamente cambiato la vita.

Ora il peggio sembra essere passato e lei è una donna nuova e forte più che mai. Tant’è che durante il corso di una recente ospitata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno si è lasciata andare ad un’inedita confessione su quel periodo rivelando al pubblico del piccolo schermo degli italiani il bellissimo gesto di suo marito che non tutti avrebbero fatto e che le ha dimostrato quanto sia forte l’amore che ha provato e prova nei suoi confronti.

Il gesto del marito di Rosanna Banfi ha emozionato i telespettatori di Rai 1 lasciandoli completamente senza parole.

Il gesto del marito di Rosanna Banfi emoziona il pubblico: la dimostrazione d’amore più bella

Il marito di Rosanna Banfi, quando sua moglie si ton trovata di fronte ad uno dei periodi più duri della sua vita, non si è affatto tirato indietro ed ha deciso di compiere un importante gesto per dimostrarle tutto il suo supporto, facendo qualcosa di molto speciale che ha emozionato tutti i telespettatori come mai prima di quel momento. Ma che cosa avrà mai fatto? “Si è rasato i capelli“

Così ha esordito la figlia d’arte durante il corso del suo intervento da Serena Bortone nel suo salotto televisivo che va in onda tutti i giorni su Rai 1. “Ma io dico sempre che non è che ha fatto un grosso sforzo perché non c’ aveva tutti questi capelli” ha aggiunto in maniera ironica per smorzare un po’ la tensione. “No, no è stato bravo, mi è stato vicino“.

Un’azione dunque semplice ma dall’alto e indiscutibile valore simbolico che per Rosanna Banfi ha significato tanto: un vero e proprio simbolo di vicinanza e di amore in uno di quei momenti in cui l’affetto è tutto ciò che conta.