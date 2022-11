Sogno infranto per Gemma Galgani, dopo la bella notizia tutto distrutto

Copia snippet di codice

Gemma Galgani è stata per anni la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne e quando il suo sogno d’amore ha preso vita poco dopo lo ha visto sgretolarsi tra le dita.

Gemma Galgani è la dama dei record all’interno del contesto di Uomini e Donne. Basti pensare infatti che è l’unica protagonista del dating show di Maria De Filippi ad aver preso parte al programma per oltre dieci anni e mai nessuno era arrivato a tanto.

La dama di Torino è da sempre alla ricerca dell’amore, ma purtroppo non riuscirebbe mai a trovare un uomo in grado di poter conquistare il suo cuore. Non tutti però sanno che una volta è riuscita a realizzare il suo sogno ma poco dopo tutto è naufragato quando lei ha abbandonato la trasmissione e per questo motivo è ritornata poi poco dopo.

Gemma Galgani aveva trovato il grande amore a Uomini e Donne e no, non stiamo parlando di Giorgio Manetti ma di qualcuno che aveva rapito il suo cuore molto tempo prima che il suo personaggio prendesse vita negli studi Elios di Roma.

Gemma Galgani aveva realizzato il suo sogno a Uomini e Donne ma poco dopo tutto è finito

Gemma Galgani prima di essere la protagonista delle numerose discussioni avute con Tina Cipollari a Uomini e Donne, era riuscita a trovare l’amore ma purtroppo le cose non sono andate come sperava.

Poco dopo il suo addio alla trasmissione, con tanto di vista di fidanzamento che ha visto tra gli ospiti Rudy Zerbi che con le telecamere di canale 5 ha immortalato ogni cosa, la relazione è infatti giunta ad un punto di non ritorno. Una debacle più veloce della luce!

Di chi stiamo parlando? Della relazione che la dama di Torino ha avuto con Remo, uno dei cavalieri più corteggiati durante quel periodo ma che scelse di abbandonare il programma al fianco di Gemma. Purtroppo questo atto di fede non è stata abbastanza e poco dopo le loro strade si sono divise e sembrerebbero non essersi mai più incontrate.

Gemma e Remo a Uomini e Donne avevano coronato il loro sogno di amore, ma la vita li ha poi divisi. Mai però scoraggiarsi: del resto proprio Uomini e Donne ci insegna che perso un cavaliere ne arriverà sempre comunque un altro. Incrociamo el dita allora e auguriamo buona fortuna alla nostra ambissima dama.