La storia d’amore nata ad Amici è giunta al capolinea: durissimo colpo per i fan della coppia, formatasi nella scuola più famosa della tv.

Continua l’avventura dei ragazzi di Amici 22, tra lezioni e prove da superare. L’obiettivo è raggiungere il tanto atteso serale e dimostrare il proprio talento, ma, tra un brano e una coreografia, nella scuola più spiata della tv nascono anche le storie d’amore.

Anche quest’anno ci sono diversi flirt in corso, come quello tra il cantante Niveo e la ballerina Rita, ma oggi vogliamo fare un passo indietro e parlarvi di una coppia che si è formata nella scuola un po’ di tempo fa. Una coppia che, a quanto pare, non sta continuando il proprio percorso insieme. Gli indizi sembrano essere sempre più chiari: la storia è giunta al capolinea. Scopriamo i dettagli di una notizia che ha letteralmente spezzato il cuore dei fan.

Amici, è finita per la coppia nata nella scuola: si sono lasciati

L’indiscrezione sulla presunta rottura era trapelata sul web già diversi giorni fa, ma nelle scorse ore sembra che siano arrivate nuove conferme. Una delle coppie più amate della storia del talent show di Maria De Filippi sarebbe scoppiata. La ballerina ed il cantante si sono conosciuti ed innamorati proprio tra i banchi di scuola di Amici, ma qualcosa è andato storto.

Le voci sulla fine della loro storia, come abbiamo detto, sono in giro da qualche settimana, ma un video trapelato nelle scorse ore sembra rappresentare un forte indizio. Di chi stiamo parlando? Di Albe e Serena Carella, grandi protagonisti della passata edizione del programma di Canale 5. Ad alimentare le voci di rottura, un video condiviso su Tik Tok da Andrea Fantino, amico del cantante: quest’ultimo, nel promuovere il nuovo brano di Albe, ha esclamato “ è uscito il nuovo singolo del single Albe“. Un video che Albe ha ricondiviso sul suo profilo, scrivendo: “Sembra una presa per il colo ma è vero”. Parole che, per molti, hanno rappresentato una conferma della rottura.

Una notizia che ha spezzato il cuore dei fan, che continuavano a seguire con affetto la coppia, nonostante la distanza. Dopo l’esperienza ad Amici, infatti, la coppia ha dovuto vivere una relazione prettamente a distanza, poiché la ballerina si è trasferita in America per studiare danza, grazie ad una borsa di studio vinta proprio nel programma di Canale 5. Finora tutto sembrava procedere a gonfie vele tra di loro, ma, evidentemente, qualcosa non è andato per il verso giusto e i due hanno deciso di separare le proprie strade.

Precisiamo che, al momento, né Albe né Serena hanno rotto il silenzio esplicitamente in merito alla questione. Non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati.