Test dell’emoji: scegli quella che usi di più e scopri chi sei

Copia snippet di codice

Scegli una emoji e scopri chi sei veramente con questo semplice test

Le faccine o emoticon vengono utilizzate principalmente per descrivere il nostro stato d’animo. Spiegano e rivelano molto di noi, soprattutto se ne abbiamo una che usiamo maggiormente.

E’ per questo che oggi ti proponiamo il test dell’emoji, un modo facile, veloce e divertente per scoprire qualcosa di nuovo sulla tua persona.

Dovrai solamente fare una semplice scelta e potrai scoprire chi sei realmente, nel profondo del tuo cuore.

Andiamo a valutare le varie possibilità e… fai la tua scelta!

Test: scegli una emoji e scopri chi sei veramente

In questo test delle emoji ti troverai di fronte a sei possibilità. Scegli quella che utilizzi maggiormente e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire chi sei veramente.

Iniziamo a conoscerci a fondo!

1) Sorridente

A te piace molto passare il tempo da solo. Non hai bisogno di riempire il tuo tempo con chiacchiere inutili e frivole.

Ami, però, anche stare con i tuoi amici che sono pochi ma buoni. Di loro ti puoi fidare e anche essere te stesso.

2) Occhi a cuore

La spontaneità ti contraddistingue. Hai imparato ad amarti così come sei e per questo non utilizzi filtri o maschere.

Sei puro e non ti interessa del giudizio altrui. Le tue azioni e pensieri si muovono seguendo la verità.

3) Risata

Tu sei molto realista. Sei un ottimo consigliere e anche responsabile. Ami la tua famiglia e vivi per rendere loro fieri di te.

Non sei una persona che si lascia andare alla fantasia e all’immaginazione. Vivi con i piedi per terra e segui in modo ligio le regole.

I tuoi amici sanno che possono affidare su di te proprio per il tuo carattere sincero e fedele.

4) Occhiali

Tu vuoi essere libero di essere quello che vuoi e tieni molto alla tua indipendenza. Non ami litigare, ma preferisci discutere in modo maturo e costruttivo. Infatti, vieni definito il tipo più diplomatico del gruppo.

5) Bacio

Le avventure e le nuove occasioni sono i tuoi hobby preferiti. Ti muovi nel mondo seguendo solamente la tua curiosità.

Vuoi sapere come va tutto e il perché di ogni cosa. Hai bisogno di provare emozioni forti per sentirti totalmente vivo.

6) Sorpreso

Tu sei un “caso” particolare. Sei perfettamente bilanciato tra l’essere estroverso ed introverso. Diciamo che ti piace conoscere nuove persone, ma stai benissimo anche da solo. Non hai paura della solitudine e sai che i tuoi amici saranno sempre fuori ad aspettarti a braccia aperte