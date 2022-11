Tina Cipollari irriconoscibile: la trasformazione nei camerini di Uomini e Donne lascia senza fiato

Copia snippet di codice

Tina Cipollari, la vera e propria icona del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, è davvero irriconoscibile. Se avessi la possibilità di poterla vedere, stenteresti a riconoscerla.

Tina Cipollari è una delle colonne portanti di Uomini e Donne, in quanto da anni insieme a Gianni Sperti ricopre il ruolo di opinionista. La Cipollari è famosa, oltre che per le sue irriverenti opinioni, anche perché il suo iconico look fatto di piume di struzzo, lustrini e capelli biondo platino.

L’opinionista di Maria De Filippi però non è sempre stata così in quanto si è presentata ai provini per diventare una delle prime corteggiatrici del dating show di canale 5 era molto diversa da come appare oggi. La scelta di cambiare totalmente immagine però non è stato un suo colpo di genio per potersi distinguere dalla folla, ma un’idea che sarebbe stata servita nel dietro le quinte del programma.

A rivelarlo è stata lei stessa all’interno della sua autobiografia dove tra una confessione e l’altra ha confidato di aver voluto dare un taglio netto con il passato e iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.

La trasformazione di Tina Cipollari a Uomini e Donne è davvero incredibile e la sua confessione ha lasciato tutti quanti senza parole.

Uomini e Donne, la trasformazione di Tina Cipollari è incredibile: dietro le quinte mai raccontato

Tina Cipollari fa parte del programma sin dalle sue origini da dating show avendo assunto anche diversi ruoli. Prima corteggiatrice poi tronista e infine opinionista, il ruolo che le si addice di più all’interno del contesto di Uomini e Donne. Contesto in cui ha deciso di lasciarsi alle spalle la giovane ragazza mora di campagna per poi dare vita alla bionda vamp che tutti noi abbiamo avuto modo di poter conoscere e apprezzare durante il corso di questi anni.

“Quel giorno ho lasciato che nel camerino mi trasformassero” ha raccontato, rivelando com’è nato il suo personaggio. “Mi sono fatta biondissima, mi sono truccata, vestita, quasi travestita, tanto che mi chiedevano: ‘Ma sei sicura?’. Sí, ero sicura, volevo che a casa, guardando il programma, non mi riconoscesse nessuno. E intanto cominciavo a riconoscermi” ha poi concluso rivelando l’inizio di una nuova vita.

Da una buffa idea di non esser più se stessa anzi, di non esser proprio riconoscibile, è nata dunque la Tina Cipollari che tutti abbiamo poi imparato a conoscere e ad mare. Lo avreste mai detto?