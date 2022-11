L’attrice racconta di quando da piccola la portarono in orfanotrofio: “Non so nulla della mia famiglia nativa”

Copia snippet di codice

L’attrice ha raccontato in un’intervista di quando da piccola fu portata in orfanotrofio: “Non so nulla della mia famiglia nativa”.

E’ sempre molto difficile raccontarsi agli altri e far sapere cose della nostra vita che spesso cerchiamo in qualche modo di tenere nascoste. Scegliamo sempre con cura a chi affidare le nostre parole. Ed è altrettanto difficile farlo per i personaggi del mondo dello spettacolo. Molte volte cercano di tenere molto lontana la parte privata della loro vita, tenendola in qualche modo nascosta ai riflettori.

C’è chi ci riesce e chi invece ad un certo punto si trova la sfera privata riversata su tutti i giornali con tanto di dettagli. Capita anche che qualcuno, avendo iniziato una frequentazione con una persona, cerchi di non mostrarsi inizialmente all’aperto ma nonostante gli sforzi, i paparazzi lo beccano. E’ davvero difficile per i personaggi famosi tenere la vita privata e sentimentale nascosta. Sono poi tanti coloro che durante le interviste decidono di aprirsi e raccontare la loro storia. Di recente un’attrice molto amata ha deciso di far sapere la sua di storia e l’ha raccontata ad Oggi è un altro giorno, ai microfoni di Serena Bortone.

Ha spiegato che da piccola un’assistente sociale la portò in orfanotrofio. Non sa quando è nata e quindi non sa la sua età precisamente. Ha spiegato di non sapere nulla della sua famiglia nativa: “Non so nulla della mia famiglia nativa. I ricordi per me sono sensazioni”.

L’attrice ha raccontato di quando da piccola la portarono in orfanotrofio: “Non so nulla della mia famiglia nativa”

In un’intervista ai microfoni di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, l’attrice ha raccontato la sua storia personale. Si è aperta completamente tornando con le parole al passato, in particolare alla sua infanzia. Geneme Tonini, interprete in Nudes, ha deciso di aprirsi e ha spiegato di non sapere la sua data di nascita.

“Sono stata portata in orfanotrofio da un’assistente sociale, non si sapeva. Mi hanno trovata”, ha raccontato. A quanto pare, come ha rivelato, sono stati loro a stabilire più o meno quanti anni avesse. Sulla carta ne ha 20 ma potrebbe anche averne 19 0 21, lei non lo sa. Geneme non sa nulla della sua famiglia nativa, è stata in orfanotrofio per circa 4 anni e vedeva continuamente arrivare genitori che avevano già il collegamento con il bambino, dice, e in questa intervista continua e confessa: “Mi sentivo come se prima o poi sarebbe arrivato il mio momento, c’era un 90% di speranza, il 10% di pesantezza”.

Ha parlato anche del suo arrivo in Italia, spiegando di ricordarlo bene e ha concentrato l’attenzione su sua nonna dicendo che le ha insegnato la pazienza e a leggere. Oggi i suoi genitori sono molto orgogliosi di lei.